Нова вълна от бомбени заплахи в Европа: Четири самолета са застрашени по пътя към Чехия

Четири пътнически самолета, пътуващи към чешката столица Прага, са получили бомбени заплахи. Полицията вече се подготвя за пристигането им, съобщи Ройтерс.

В публикация в социалната мрежа Екс чешките власти посочиха, че оценяват вероятността сигналите да са достоверни като ниска. Въпреки това службите са задействали необходимите мерки за сигурност.

"Не подценяваме заплахата и затова са предприети всички необходими действия за гарантиране на безопасността. Същевременно се стремим да ограничим до минимум неудобствата за пътниците и нарушенията в работата на летището", заявиха от полицията.

След приземяването на машините специалисти по обезвреждане на взривни устройства ще извършат щателни проверки на всеки от самолетите, уточниха чешките власти.

Случаят е поредният от серията бомбени заплахи срещу пътнически самолети в Европа през последните дни, които доведоха до извънредни кацания и засилени мерки за сигурност на няколко летища.