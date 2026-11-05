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Нова вълна от бомбени заплахи в Европа: Четири самолета са застрашени по пътя към Чехия

Нова вълна от бомбени заплахи в Европа: Четири самолета са застрашени по пътя към Чехия
АР/БТА

След приземяването на машините специалисти по обезвреждане на взривни устройства ще извършат щателни проверки на всеки от самолетите

Четири пътнически самолета, пътуващи към чешката столица Прага, са получили бомбени заплахи. Полицията вече се подготвя за пристигането им, съобщи Ройтерс.

В публикация в социалната мрежа Екс чешките власти посочиха, че оценяват вероятността сигналите да са достоверни като ниска. Въпреки това службите са задействали необходимите мерки за сигурност.

"Не подценяваме заплахата и затова са предприети всички необходими действия за гарантиране на безопасността. Същевременно се стремим да ограничим до минимум неудобствата за пътниците и нарушенията в работата на летището", заявиха от полицията.

След приземяването на машините специалисти по обезвреждане на взривни устройства ще извършат щателни проверки на всеки от самолетите, уточниха чешките власти.

Случаят е поредният от серията бомбени заплахи срещу пътнически самолети в Европа през последните дни, които доведоха до извънредни кацания и засилени мерки за сигурност на няколко летища.

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