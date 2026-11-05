Мая Манолова заплаши "Топлофикация София" със съд и предупреди за завишени сметки за ток

Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова отправи предупреждение към електроразпределителните дружества и "Топлофикация София" на фона на поскъпването на природния газ, храните и основните стоки.

По думите ѝ българските домакинства все още са защитени от свободния пазар на електроенергия чрез регулираните цени, но това не означава, че няма риск от завишени сметки.

"Ще бъда безкомпромисна като защитник на потребителите при всеки опит на ЕРП-тата да надуят потреблението във фактурите и оттам - крайните битови сметки през зимните месеци", заяви Манолова.

Тя припомни, че около 450 000 български домакинства получават подкрепа за енергийна бедност.

КЗП заплашва "Топлофикация София" с колективен иск

Манолова съобщи, че институцията получава множество жалби от столичани, останали без топла вода за периоди, достигащи три месеца.

Според нея общите условия на дружеството предвиждат обезщетения за непредоставена топлинна енергия, които трябва да бъдат отразени във фактурите за ноември.

"Ако това не се случи, КЗП ще заведе колективен иск, с който да накараме "Топлофикация" да си плати дължимите суми на гражданите на столицата", предупреди тя.

Очаква се фактурите за ноември да бъдат получени около средата на декември.

Надценки до 300% при зеленчуците

Председателят на КЗП коментира и цените в големите търговски вериги. Според представените от нея данни надценките при млечните продукти достигат 125-140%, а при зеленчуците - до 300%.

"Крайната цел на моята акция в защита на потребителите по отношение на търговските вериги е те да бъдат заставени да прилагат в България същите надценки, каквито прилагат в Германия", посочи Манолова.

Тя изрази увереност, че ограничаването на надценките до средноевропейските равнища би довело до осезаемо понижаване на цените.

Манолова постави акцент и върху скъпите лекарства, като обяви, че се обсъждат законодателни и нормативни промени за ограничаване на ценовите разлики.

Според нея защитата на потребителите от необосновано високи цени на храните и лекарствата остава сред основните приоритети в работата ѝ като председател на КЗП.