Новини
Търси
Подкаст
Общество

КНСБ: 1516 евро месечно са необходими за издръжката на тричленно семейство

КНСБ: 1516 евро месечно са необходими за издръжката на тричленно семейство
БТА

842 евро са необходими за един работещ, който живее сам

1516 евро са необходими на едно тричленно семейство за издръжка на месец, сочат данните на КНСБ. 

842 евро са необходими за един работещ, който живее сам. 

Доходът, необходим за издръжка, нараства с 1,7% на тримесечна база и с 6,4% на годишна база, показват още изчисленията на синдиката.

Повече от половината от наетите лица – 57,7%, се осигуряват на доход, по-нисък от необходимия за издръжка.

Изводите от изследването показват засилен ценови натиск върху домакинствата и бизнеса.

За храна и обществено хранене са необходими 333 евро месечно за едно работещо лице, посочват от КНСБ.

На годишна база хранителните стоки са поскъпнали с 5,3%.

Затвърждава се неблагоприятната тенденция ръстът на доходите на национално ниво да изостава значително от повишаването на цените на хранителните стоки, без да се наблюдава скъсяване на разликата, сочи изследването на КНСБ.

От синдиката отбелязаха, че настояват за минимум 10% средногодишен ръст на заплатите в проектобюджета за 2027 г. Искането обхваща както публичния сектор, така и реалната икономика.

КНСБ настоява също за преразглеждане на схемата за компенсиране на бизнеса заради нарастващите цени на електроенергията.

От синдиката предупреждават, че заради поскъпването на природния газ бизнесът ще бъде принуден да включи по-високите енергийни разходи в крайните цени на продуктите си, което може да доведе до нов инфлационен натиск на пазара.

Още по темата

Минималната работна заплата: Ще се гледат издръжката на живот, доходите и производителността

Минималната работна заплата: Ще се гледат издръжката на живот, доходите и производителността

КНСБ: Необходимият месечен доход за издръжка на тричленно семейство е 1491 евро

КНСБ: Необходимият месечен доход за издръжка на тричленно семейство е 1491 евро

По-скъпо: Издръжката на едно семейство - със 73 евро повече само за година

По-скъпо: Издръжката на едно семейство - със 73 евро повече само за година

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Задържаха двама мъже във Враца за притежание на наркотици

Задържаха двама мъже във Враца за притежание на наркотици

39 машини са готови за зимното поддържане на Самоков и селата

39 машини са готови за зимното поддържане на Самоков и селата

Дим и миризма на изгоряло в метрото на София: Влак спря на станция НДК

Дим и миризма на изгоряло в метрото на София: Влак спря на станция НДК

16-годишен удари с глава 60-годишен учител след забележка

16-годишен удари с глава 60-годишен учител след забележка

25-годишна за втори път отправя фалшива бомбена заплаха в Пазарджик

25-годишна за втори път отправя фалшива бомбена заплаха в Пазарджик

Водещи

Задържаха двама мъже във Враца за притежание на наркотици

Задържаха двама мъже във Враца за притежание на наркотици

Борис Бонев предлага Общината да поеме на ръчно управление "Топлофикация"

Борис Бонев предлага Общината да поеме на ръчно управление "Топлофикация"

39 машини са готови за зимното поддържане на Самоков и селата

39 машини са готови за зимното поддържане на Самоков и селата

Спешна промяна в състава на ЦСКА за Лига на конференциите

Спешна промяна в състава на ЦСКА за Лига на конференциите

  • Преди 10 минути
Дим и миризма на изгоряло в метрото на София: Влак спря на станция НДК

Дим и миризма на изгоряло в метрото на София: Влак спря на станция НДК

  • Преди 11 минути
Нова вълна от бомбени заплахи в Европа: Четири самолета са застрашени по пътя към Чехия

Нова вълна от бомбени заплахи в Европа: Четири самолета са застрашени по пътя към Чехия

  • Преди 15 минути
Къде да гледаме Панатинайкос - ЦСКА в Лигата на конференциите?

Къде да гледаме Панатинайкос - ЦСКА в Лигата на конференциите?

  • Преди 21 минути
Край на една епоха: Кристиано Роналдо обяви сбогуването си с националния отбор на Португалия

Край на една епоха: Кристиано Роналдо обяви сбогуването си с националния отбор на Португалия

  • Преди 25 минути
Официално: Хари Кейн подписа нов договор с Байерн

Официално: Хари Кейн подписа нов договор с Байерн

  • Преди 25 минути
Кой е Джеймс Таларико – бившият учител, който успя да пробие републиканската крепост Тексас

Кой е Джеймс Таларико – бившият учител, който успя да пробие републиканската крепост Тексас

  • Преди 29 минути
Задържаха мъж, продавал райски газ на непълнолетни в Търговище

Задържаха мъж, продавал райски газ на непълнолетни в Търговище

16-годишен удари с глава 60-годишен учител след забележка

16-годишен удари с глава 60-годишен учител след забележка

25-годишна за втори път отправя фалшива бомбена заплаха в Пазарджик

25-годишна за втори път отправя фалшива бомбена заплаха в Пазарджик

Левски трябва да внимава за тези футболисти

Левски трябва да внимава за тези футболисти

  • Преди 36 минути
Мая Манолова заплаши "Топлофикация София" със съд и предупреди за завишени сметки за ток

Мая Манолова заплаши "Топлофикация София" със съд и предупреди за завишени сметки за ток

  • Преди 39 минути