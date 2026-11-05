КНСБ: 1516 евро месечно са необходими за издръжката на тричленно семейство

1516 евро са необходими на едно тричленно семейство за издръжка на месец, сочат данните на КНСБ.

842 евро са необходими за един работещ, който живее сам.

Доходът, необходим за издръжка, нараства с 1,7% на тримесечна база и с 6,4% на годишна база, показват още изчисленията на синдиката.

Повече от половината от наетите лица – 57,7%, се осигуряват на доход, по-нисък от необходимия за издръжка.

Изводите от изследването показват засилен ценови натиск върху домакинствата и бизнеса.

За храна и обществено хранене са необходими 333 евро месечно за едно работещо лице, посочват от КНСБ.

На годишна база хранителните стоки са поскъпнали с 5,3%.

Затвърждава се неблагоприятната тенденция ръстът на доходите на национално ниво да изостава значително от повишаването на цените на хранителните стоки, без да се наблюдава скъсяване на разликата, сочи изследването на КНСБ.

От синдиката отбелязаха, че настояват за минимум 10% средногодишен ръст на заплатите в проектобюджета за 2027 г. Искането обхваща както публичния сектор, така и реалната икономика.

КНСБ настоява също за преразглеждане на схемата за компенсиране на бизнеса заради нарастващите цени на електроенергията.

От синдиката предупреждават, че заради поскъпването на природния газ бизнесът ще бъде принуден да включи по-високите енергийни разходи в крайните цени на продуктите си, което може да доведе до нов инфлационен натиск на пазара.