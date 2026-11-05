"Възраждане" поиска парите от втория пенсионен стълб да отиват в държавата

Средствата от задължителните вноски във втория пенсионен стълб трябва да постъпват в държавата, вместо в частни пенсионни фондове. Това заяви депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев на брифинг в Народното събрание.

Според него настоящият модел, при който част от задължителните осигурителни вноски се насочват към частно управлявани пенсионни фондове, трябва да бъде променен. Ганев настоя средствата да отиват в държавата, "където им е мястото".

Депутатът отправи критики и за начина, по който се представя държавният бюджет за 2027 година. Според него финансовата рамка трябва първо да бъде внесена в Народното събрание и обсъдена от народните представители.

„Всичко трябва да започва и да свършва в Парламента, все пак не сме президентска република, а парламентарна“, заяви Ганев.

Представителят на "Възраждане" коментира и въпроса за принадлежността към бившите служби, като се противопостави на приравняването на разузнавачите с доносниците.

В този контекст той защити Велизар Енчев, когото определи като "разузнавач". Според Ганев част от журналистите с либерални възгледи неправомерно поставят знак за равенство между двете категории.

Депутатът призна, че е имало доносници, но изрази позиция, че те са понесли отговорност за действията си.