ПСС: Не е подходящо за туризъм в планините, сняг и минусови температури по високите части

Условията за туризъм в българските планини са неблагоприятни. Времето е мъгливо и дъждовно, а по високите части вали сняг, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.

На връх Ботев температурата е минус 5 градуса, а снежната покривка достига 17 сантиметра. Според планинските спасители обстановката във високите части вече е типично зимна.

Въпреки сложните метеорологични условия през изминалото денонощие няма регистрирани инциденти с туристи.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) над планините ще преобладава облачно време. В масивите на Западна България се очакват валежи от дъжд, които по високите части ще преминават в сняг.

Ще духа умерен до силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще достигат около 6 градуса на 1200 метра височина и минус 1 градус на 2000 метра.

Планинските спасители предупреждават, че условията не са подходящи за туристически преходи.