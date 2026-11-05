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Франция се готви за нова вълна от мащабни протести

Франция се готви за нова вълна от мащабни протести
АР/БТА

Властите предвиждат засилено полицейско присъствие

Френските синдикати организират нова протестна вълна с искания за по-високи възнаграждения и срещу орязването на социалните разходи. Те призовават и към обща стачка, като според очакванията на властите в демонстрациите могат да се включат няколкостотин хиляди души. Това съобщава ДПА.

Властите предвиждат засилено полицейско присъствие, за да предотвратят повторение на проявите на насилие, регистрирани по време на предишните демонстрации в средата на октомври.

Очаква се към стачните действия да се присъединят и служители от обществения сектор. Засега обаче не е ясно какъв ще бъде ефектът върху транспорта и придвижването в страната.

Националната железопътна компания SNCF прогнозира ограничени нарушения в движението на влаковете на дълги разстояния. Парижкото метро се очаква да работи по обичайното си разписание. Неяснота остава около последиците от обявената стачка на авиодиспечерите и възможните затруднения във въздушния трафик.

Към протестния призив се присъединяват и представители на движението на "жълтите жилетки", както и ученически и студентски организации. През последните три съботи те организираха демонстрации срещу поскъпването на живота и с искания за подобряване на образованието.

Междувременно правителството търси възможности за компромис със синдикатите. Министърът на икономиката Ролан Лескюр заяви пред френска телевизия, че се обсъжда вариант за допълнително увеличение на минималната работна заплата над вече планираното повишение през януари 2027 г.

"Въпросът за минималната работна заплата има два аспекта: нейния размер и момента на увеличението", посочи Лескюр. Той добави, че правителството може да обяви конкретно решение през следващите дни.

 
 
 

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