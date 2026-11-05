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Краят на една епоха: Vbox7 изтрива потребителските видеа след 20 години

Краят на една епоха: Vbox7 изтрива потребителските видеа след 20 години

Една от най-популярните български видеоплатформи спира потребителското видеосподеляне от 4 декември

След 20 години в българското интернет пространство Vbox7 слага край на услугата си за потребителско видеосподеляне. От 4 декември 2026 г. всички видеа, качени от потребители, ще бъдат окончателно изтрити, съобщиха от платформата.

Потребителите разполагат със срок до 3 декември включително, за да влязат в профилите си и да изтеглят видеата, които искат да запазят. След тази дата съдържанието ще бъде изтрито без възможност за възстановяване, независимо дали е било публично или лично.

„Vbox7.com няма да изчезне“, уверяват от екипа на платформата. Сайтът ще продължи да съществува като новинарска и медийна платформа с редакционно съдържание.

Създаден на 2 август 2006 г., Vbox7 се превърна в едно от емблематичните места за споделяне на видеа в България. През годините платформата даде поле за изява на множество интернет създатели, сред които Емил Конрад, Цветослав Цонев – Цуро и Павел Колев.

През 2024 г. сайтът ограничи публичния достъп до голяма част от потребителските видеа, насочвайки се към новинарско и професионално медийно съдържание.

Потребителите с неизплатени средства по партньорската програма могат да заявят получаването им чрез посочване на актуален IBAN и съответния профил. Изплащанията ще започнат най-рано два месеца след прекратяването на услугата.

Така една от платформите, белязали цяло поколение български интернет потребители, се разделя с функцията, която я направи популярна.

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