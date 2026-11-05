Платили за море, останали без почивка и пари: КЗП спря туристически посредник

Комисията за защита на потребителите (КЗП) предприе мярка за спиране на дейността на посредник за морски почивки след сигнали от граждани за отменени резервации и невъзстановени суми. Общо 19 потребители са подали жалби, след като платили капаро за почивка по българското Черноморие, но резервациите им били отменени, а парите не им били върнати.

Проверките започнали след постъпили през юли и август оплаквания. В хода им инспекторите изискали документи и писмени обяснения от дружеството, за да установят начина, по който са предлагани и заплащани туристическите услуги.

Събраните доказателства, сред които платежни документи и становища на търговеца, потвърдили, че фирмата е приемала резервации и получавала плащания за настаняване в туристически обекти.

Проверка в Националния туристически регистър обаче показала, че дружеството не е регистрирано нито като туроператор, нито като туристически агент. Това обстоятелство било потвърдено и в писмените обяснения на управителя.

За извършване на туристическа агентска дейност без необходимото удостоверение за регистрация КЗП е съставила 13 акта за установяване на административни нарушения. До момента са издадени и две наказателни постановления, всяко с имуществена санкция от 5000 евро, или общо 10 000 евро.

Решението за спиране на дейността е отделна административна мярка, която цели да прекрати посредничеството при продажбата на хотелски резервации без изискваната от закона регистрация и да предотврати нови случаи на засегнати потребители.

От КЗП напомнят, че преди заплащане на почивка гражданите трябва да проверяват дали избраният туроператор или туристически агент фигурира в Националния туристически регистър. Важно е също да изискват писмено потвърждение на резервацията и предварително да се запознаят с условията за анулиране и възстановяване на платените суми.

Потребителите трябва да съхраняват платежните документи, офертите и кореспонденцията с посредника, тъй като те могат да послужат като доказателства при подаване на жалба и последваща проверка.

Случаят поставя отново въпроса за контрола върху посредниците, предлагащи туристически услуги, и необходимостта потребителите да проверяват търговците, преди да превеждат пари за почивка.