Платили за море, останали без почивка и пари: КЗП спря туристически посредник
След жалби от 19 потребители Комисията за защита на потребителите установи, че дружеството е приемало плащания за хотелски резервации без необходимата регистрация. Наложените до момента санкции са на обща стойност 10 000 евро
Комисията за защита на потребителите (КЗП) предприе мярка за спиране на дейността на посредник за морски почивки след сигнали от граждани за отменени резервации и невъзстановени суми. Общо 19 потребители са подали жалби, след като платили капаро за почивка по българското Черноморие, но резервациите им били отменени, а парите не им били върнати.
Проверките започнали след постъпили през юли и август оплаквания. В хода им инспекторите изискали документи и писмени обяснения от дружеството, за да установят начина, по който са предлагани и заплащани туристическите услуги.
Събраните доказателства, сред които платежни документи и становища на търговеца, потвърдили, че фирмата е приемала резервации и получавала плащания за настаняване в туристически обекти.
Проверка в Националния туристически регистър обаче показала, че дружеството не е регистрирано нито като туроператор, нито като туристически агент. Това обстоятелство било потвърдено и в писмените обяснения на управителя.
За извършване на туристическа агентска дейност без необходимото удостоверение за регистрация КЗП е съставила 13 акта за установяване на административни нарушения. До момента са издадени и две наказателни постановления, всяко с имуществена санкция от 5000 евро, или общо 10 000 евро.
Решението за спиране на дейността е отделна административна мярка, която цели да прекрати посредничеството при продажбата на хотелски резервации без изискваната от закона регистрация и да предотврати нови случаи на засегнати потребители.
От КЗП напомнят, че преди заплащане на почивка гражданите трябва да проверяват дали избраният туроператор или туристически агент фигурира в Националния туристически регистър. Важно е също да изискват писмено потвърждение на резервацията и предварително да се запознаят с условията за анулиране и възстановяване на платените суми.
Потребителите трябва да съхраняват платежните документи, офертите и кореспонденцията с посредника, тъй като те могат да послужат като доказателства при подаване на жалба и последваща проверка.
Случаят поставя отново въпроса за контрола върху посредниците, предлагащи туристически услуги, и необходимостта потребителите да проверяват търговците, преди да превеждат пари за почивка.