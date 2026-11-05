Новини
Търси
Подкаст
Спорт

По коя телевизия ще дават Левски - Ягелония в Лига Европа?

По коя телевизия ще дават Левски - Ягелония в Лига Европа?
БТА

Левски посреща полския Ягелония в четвъртия си мач от основната фаза на Лига Европа

Двубоят е в четвъртък, 5 ноември, от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Срещата ще бъде излъчена пряко по телевизията, а студийната програма започва в 19:00 часа. 

Отборът на Хулио Веласкес има четири точки след първите си три срещи в турнира - една победа, едно равенство и една загуба. В предишния кръг Левски спечели с 2:1 гостуването си на Виктория Пилзен.

Ягелония пристига в София с три точки. Преди четвъртия кръг българският шампион заема 17-о място в общото класиране, а полският тим е 27-и. 

След европейския двубой на „сините“ предстои и дерби с ЦСКА в българското първенство.

За феновете, които ще гледат срещата от дома, най-важното е: Левски - Ягелония, четвъртък, 19:45 часа, пряко по MAX Sport 3.

Още по темата

Италианци взимат спортната власт в Левски

Италианци взимат спортната власт в Левски

БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

Левски пусна в продажба билетите за Вечното дерби

Левски пусна в продажба билетите за Вечното дерби

Кайзера вярва в Левски преди Ягелония: Отборът има самочувствие в Европа

Кайзера вярва в Левски преди Ягелония: Отборът има самочувствие в Европа

Бивш футболист на Левски прекрати кариерата си

Бивш футболист на Левски прекрати кариерата си

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Комо унижи жестоко Ланс, Борусия Дортмунд надви Бетис

Комо унижи жестоко Ланс, Борусия Дортмунд надви Бетис

Манчестър Сити надделя над РБ Лайпциг в голово шоу

Манчестър Сити надделя над РБ Лайпциг в голово шоу

Арсенал взе своето от визитата си в Прага

Арсенал взе своето от визитата си в Прага

Най-важното от спорта на 04.11.2026г.

Най-важното от спорта на 04.11.2026г.

Балкан срази босненци за първа победа в Еврокъп

Балкан срази босненци за първа победа в Еврокъп

Водещи

Министър Демерджиев: Патрулните коли ще бъдат оборудвани с дефибрилатори

Министър Демерджиев: Патрулните коли ще бъдат оборудвани с дефибрилатори

  • Преди 6 минути
"Възраждане" поиска парите от втория пенсионен стълб да отиват в държавата

"Възраждане" поиска парите от втория пенсионен стълб да отиват в държавата

  • Преди 10 минути
По коя телевизия ще дават Левски - Ягелония в Лига Европа?

По коя телевизия ще дават Левски - Ягелония в Лига Европа?

  • Преди 14 минути
Северна Корея отправи остри критики към ЕС

Северна Корея отправи остри критики към ЕС

  • Преди 15 минути
Официалното представяне на проекта на бюджет на България за 2027 г. ще бъде утре в УНСС

Официалното представяне на проекта на бюджет на България за 2027 г. ще бъде утре в УНСС

Производителят на бирата „Гинес” с неочакван ръст на продажбите

Производителят на бирата „Гинес” с неочакван ръст на продажбите

  • Преди 22 минути
България подготвя нова програма за привличане на бесарабски българи и сънародници от Западните покрайнини

България подготвя нова програма за привличане на бесарабски българи и сънародници от Западните покрайнини

  • Преди 23 минути
Платили за море, останали без почивка и пари: КЗП спря туристически посредник

Платили за море, останали без почивка и пари: КЗП спря туристически посредник

  • Преди 26 минути
Сърбия е изправена пред сериозни пречки по пътя към членство в ЕС заради липсата на реформи

Сърбия е изправена пред сериозни пречки по пътя към членство в ЕС заради липсата на реформи

  • Преди 31 минути
Шестима задържани при акция срещу разпространението на наркотици в Бургас

Шестима задържани при акция срещу разпространението на наркотици в Бургас

Велислава Петрова: България няма да забрави сънародниците си в Западните покрайнини

Велислава Петрова: България няма да забрави сънародниците си в Западните покрайнини

  • Преди 36 минути
"Възраждане" отново настоява за прекратявана на военната помощ от България за Украйна

"Възраждане" отново настоява за прекратявана на военната помощ от България за Украйна

  • Преди 45 минути
Двама души загинаха при мощна експлозия в жилищна сграда в Албания

Двама души загинаха при мощна експлозия в жилищна сграда в Албания

  • Преди 50 минути
Краят на една епоха: Vbox7 изтрива потребителските видеа след 20 години

Краят на една епоха: Vbox7 изтрива потребителските видеа след 20 години

  • Преди 51 минути
ПСС: Не е подходящо за туризъм в планините, сняг и минусови температури по високите части

ПСС: Не е подходящо за туризъм в планините, сняг и минусови температури по високите части

  • Преди 1 час