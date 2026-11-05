По коя телевизия ще дават Левски - Ягелония в Лига Европа?

Двубоят е в четвъртък, 5 ноември, от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Срещата ще бъде излъчена пряко по телевизията, а студийната програма започва в 19:00 часа.

Отборът на Хулио Веласкес има четири точки след първите си три срещи в турнира - една победа, едно равенство и една загуба. В предишния кръг Левски спечели с 2:1 гостуването си на Виктория Пилзен.

Ягелония пристига в София с три точки. Преди четвъртия кръг българският шампион заема 17-о място в общото класиране, а полският тим е 27-и.

След европейския двубой на „сините“ предстои и дерби с ЦСКА в българското първенство.

За феновете, които ще гледат срещата от дома, най-важното е: Левски - Ягелония, четвъртък, 19:45 часа, пряко по MAX Sport 3.