Най-важното от спорта на 04.11.2026г.

Феноменален Карлос Насар! Четвърта световна титла и рекорд с двубой от 415 килограма

Карлос Насар отново е на световния връх! Българската звезда спечели титлата в категория до 95 килограма на първенството по вдигане на тежести в Нинбо, Китай, след впечатляващ двубой от 415 килограма - със 17 повече от световния рекорд.

Олимпийският шампион премина без грешка през състезанието и записа шест успешни опита. В изхвърлянето той преодоля 175 и 180 килограма, преди да вдигне летвата до 185 кг. Насар се справи и със световния рекорд, с който спечели златото в първото движение.

Българинът продължи уверено и в изтласкването. Той започна с 213 килограма, след което успешно преодоля 220 кг и се приближи до титлата в двубоя. Преди последното му излизане съперниците вече не можеха да го изместят от първото място. Насар обаче не беше приключил - заяви 230 килограма и ги изтласка, за да оформи забележителния си резултат от 415 кг.

Италианци взимат спортната власт в Левски

Италианци взимат спортната власт в Левски. ТАРАЛЕЖ научи, че шампионите ще имат нов спортен директор и главен скаут от Апенините. Те се очаква да пристигнат в София през следващата седмица. Ръководството на "сините" има принципна договорка и с двамата.

На този етап нашата медия ще разкрие, че първото име на новия спортен директор на Левски е Енрико. Заедно с него в София ще дойде и нов главен скаут. Те ще са част от реформите, които текат на "Герена".

Шефът на школата временно поема Локомотив София

Шефът на школата на Локомотив София Александър Георгиев временно поема отбора след напускането на Любослав Пенев, научи ТАРАЛЕЖ. Той ще води "железничарите" в предстоящото гостуване на Септември. В неговия щаб влиза и бившият футболист на "червено-черните" Костадин Велков.

На този етап в "Надежда" нямат яснота кой ще бъде постоянен треньор на отбора. Локомотив официално се раздели с Ел Голеадор в часовете преди домакинството на Ботев Пловдив, загубено с 2:5. Двубоят беше ръководен от помощниците на легендарния нападател.

Веласкес: Няма да променим индентичността си и срещу Реал Мадрид

Треньорът на Левски - Хулио Веласкес, даде пресконференция преди домакинството на Ягелония в основната фаза в Лига Европа. Той заяви, че "сините" няма да проеменят своята идентичност, дори да играят срещу Реал Мадрид.

"Смятам, че нашата идея е ясна. Ние имаме една идентичност и няма да я промени нито срещу Ягелния, нито срещу Реал Мадрид, нито срещу Милан. Смятам, че това е едно от най-добрите неща, които да постигнеш във футбола. Ние имаме разпознаваема идентичност, най-вече заради работата на футболистите. Всеки един мач изисква от нас различни неща във фаза атака и фаза защита. Ние трябва да сме подготвени за това, което ни предстои", каза Веласкес.