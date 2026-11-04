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Емил Дечев: Не съм бил зависим от главния прокурор и няма да бъда

Емил Дечев: Не съм бил зависим от главния прокурор и няма да бъда
БТА

Кандидатът за ВСС настоя за по-голяма независимост на прокурорите, извънредни проверки за почтеност на ръководните магистрати и съдебен контрол върху предоставянето на информация от прокуратурата

"Нито съм бил зависим от главния прокурор, нито след това ще завися от него, тъй като ще мога да се върна на работа като съдия." Това заяви Емил Дечев по време на изслушването си пред парламентарната комисия по правни въпроси като кандидат за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота.

Дечев е предложен от "Продължаваме промяната" за Прокурорската колегия, а от "Демократична България" – за Съдийската. Той е дългогодишен наказателен съдия, бивш заместник-министър на правосъдието и служебен министър на вътрешните работи.

Според него прокуратурата трябва да остане част от съдебната власт, но е необходимо да се гарантира по-голяма независимост на прокурорите и следователите.

Дечев посочи, че един от основните проблеми е начинът, по който се разпределят прокурорските преписки. Той разкритикува и практиката магистрати от по-ниски нива да прескачат етапи в кариерното си развитие чрез назначения като заместници на ръководители в по-горни прокуратури.

Кандидатът предложи извънредни проверки за почтеност, които да обхващат административните ръководители в съдебната система. Според него отстраняването на ръководител при установено нарушение би имало дисциплиниращ ефект върху останалите.

Особено внимание Дечев отдели на начина, по който прокуратурата предоставя информация по обществено значими разследвания.

Според него прокуратурата разполага с монопол върху предоставянето и отказа на информация, който през последните 15 години се е превърнал в инструмент за злоупотреби и уронване на репутацията на определени личности.

Той припомни, че като заместник-министър на правосъдието е участвал в изготвянето на законопроект за въвеждане на съдебен контрол върху тези решения.

По време на изслушването беше поставен и въпросът за случая "Петрохан-Околчица".

В отговор на депутати от "Прогресивна България" Дечев заяви, че като вътрешен министър не е сменил нито един разследващ полицай. Той потвърди, че е освободил директора на Главна дирекция "Национална полиция", като обясни решението с правото си да подбере собствен ръководен екип.

Дечев разказа още, че след негово искане за справка относно неплатени глоби на висши полицейски служители задълженията са били погасени в рамките на половин час.

Кандидатът коментира и принципа за вътрешното убеждение на прокурорите, като предупреди, че той не може да оправдава решения, които са необосновани или противоречат на закона.

Изслушването на Емил Дечев е част от процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет. Общо 20 кандидати от парламентарната квота трябва да бъдат изслушани в периода от 2 до 6 ноември.

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