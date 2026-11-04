Комо унижи жестоко Ланс, Борусия Дортмунд надви Бетис

Комо разби с 9:1 като гост Ланс в мач от 4-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига. "Езерняците" записаха най-голямата победа в историята си в евротурнирите и с 9 точки излязоха на 4-о място във временното класиране. Френският тим е едва на 33-а позиция с три точки.

Анастасио Дувикас откри резултата в 7-ата минута, а в 32-ата удвои. Малко след това се разписа и Нико Пас за 0:3.

Две минути след подновяването на играта Лукас Да Куня вкара за 0:3. Шест по-късно точен беше и Марк-Оливер Кемпф. В 57-ата Дувикас оформи своя хеттрик.

В 62-ата минута Матиа Либерали вкара за 0:7. Рубен Агияр върна едно попадение за Ланс три минути след това. До края на мача Комо вкара още две попадения. В 69-ата минута точен беше Мартин Батурина, а крайния резултат оформи Матео Папичоли.

В друг мач от тази вечер Борусия Дортмунд победи Бетис с 2:1 у дома. В 13-ата минута попадение на Антони беше отменено заради засада. Малко след почивката Фабио Силва даде аванс на "жълто-черните". Айтор Руйбал изравни в 67-ата минута. Само пет по-късно Константинос Карецас донесе успеха на германския тим.

С успеха Дортмунд събра 9 точки и заема 12-о място във временното класиране. Бетис е точно пред тях със същия брой точки.

В другите мачове от тази вечер Порто разби Наполи с 4:1 у дома, докато Брюж се справи с 2:1 като гост на ПСВ Айндховен. Викинг разби Сабах с 4:1 в Ставангер.