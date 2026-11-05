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Три самолета на Ryanair с извънредни кацания в България заради бомбени заплахи

Три самолета на Ryanair с извънредни кацания в България заради бомбени заплахи
Pixabay

Две от машините пътуват от Копенхаген и Мадрид и трябва да се приземят на столичното летище "Васил Левски"

Три самолета на авиокомпанията Ryanair ще извършат извънредни кацания на летищата в София и Пловдив заради получени бомбени заплахи.

Две от машините пътуват от Копенхаген и Мадрид и трябва да се приземят на столичното летище "Васил Левски". Третият самолет, изпълняващ полет от Лондон, ще кацне на летище Пловдив.

На аеропорта край Крумово вече е създадена организация за посрещането на машината.

Инцидентът идва след серия от бомбени заплахи в седем самолета в Европа в сряда. Два от сигналите бяха свързани с полети до София.

Самолетът от Бергамо, на борда на който е имало 176 пътници и седем души екипаж, кацна на летище "Васил Левски" в 11:13 ч. В багажното отделение са били натоварени 29 куфара, като не са превозвани опасни товари.

Около два часа по-късно, в 13:36 ч., на столичното летище пристигна и самолет от Дъблин. На борда му са пътували 186 пътници и шестима членове на екипажа, а в багажното отделение са били 56 багажа. И при този полет не са установени опасни товари.

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