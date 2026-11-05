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Протестиращи животновъди затвориха пътя Русе - София в района на Плевен

Протестиращи животновъди затвориха пътя Русе - София в района на Плевен
БТА

Поводът за протеста е несправедливото, както твърдят организаторите, разпределение на кризисната помощ за сушата

Протестиращи животновъди затвориха за един час републиканския път I-3 край Плевен. Блокадата е обявена от 11:00 ч до 12:00 ч. на пътния възел край село Ясен.

Поводът за протеста е несправедливото, както твърдят организаторите, разпределение на кризисната помощ за сушата.

Един от организаторите на протеста е Галина Мирчева, каза, че желанието на протестиращите е да има справедливост в разпределението на кризисната помощ към всички животновъди, защото сушата е засегнала цяла България. Самата тя стопанисва 2500 декара пасища. Мирчева каза още, че управляващите трябва да ги чуят и че не може държавата да не се съобразява с исканията на хората, които произвеждат храната, предава БТА.

"Искрено се надявам на правителството да помисли и да ни чуе. Защото от години сме свикнали да ни третират като второ качество. Не сме второ качество. Ние сме хора отрудени. Ще видите ръцете ни в какво състояние са. И как изглеждат. Не сме тук, за да си губим времето и не си мислете, че нямаме работа. Оставили сме си животните, за да дойдем и да отстояваме желанията си в името на това да ни има и утре", добави Галина Мирчева.

Организаторите преградиха пътя с бали и издигнаха лозунги: "Защо Плевен остана извън помощта?", "Пасищата ни изсъхнаха, разходите ни останаха" и др.

 

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