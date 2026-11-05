Нов случай на бомбена заплаха отклони пътнически самолет към военна база във Франция

Пътнически самолет Airbus A320, изпълняващ полет от Дъблин до Рим, беше отклонен към военновъздушна база в Северозападна Франция заради получена бомбена заплаха. Това съобщи френското правителство, цитирано от Франс прес.

Машината е била насочена към авиобазата в град Еврьо. Френските власти заявиха, че следят развитието на ситуацията "в реално време".

Случаят идва на фона на поредица от подобни сигнали в Европа. Във вторник около десет пътнически самолета, изпълняващи редовни полети, включително до България, получиха бомбени заплахи. Всички сигнали впоследствие бяха определени като фалшиви, отбелязва АФП.