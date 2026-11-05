Нов случай на бомбена заплаха отклони пътнически самолет към военна база във Франция
Машината е била насочена към авиобазата в град Еврьо
Пътнически самолет Airbus A320, изпълняващ полет от Дъблин до Рим, беше отклонен към военновъздушна база в Северозападна Франция заради получена бомбена заплаха. Това съобщи френското правителство, цитирано от Франс прес.
Машината е била насочена към авиобазата в град Еврьо. Френските власти заявиха, че следят развитието на ситуацията "в реално време".
Случаят идва на фона на поредица от подобни сигнали в Европа. Във вторник около десет пътнически самолета, изпълняващи редовни полети, включително до България, получиха бомбени заплахи. Всички сигнали впоследствие бяха определени като фалшиви, отбелязва АФП.
Подобни инциденти поставят под засилено напрежение европейските авиационни власти, тъй като всеки сигнал за възможно взривно устройство изисква незабавна проверка и задействане на специални протоколи за сигурност. Отклоняването на самолети към военни или резервни летища е една от мерките, които позволяват на службите да проверят машините при контролирани условия.
Бомбените заплахи могат да доведат до сериозни нарушения на въздушния трафик, допълнителни проверки на пътници и багаж, както и до закъснения и промени в разписанията на полетите. Към момента няма информация за открито взривно устройство на борда на отклонения от Дъблин за Рим самолет.