Четирима задържани след акцията в Гурково: Разследват незаконно проследяване

Четирима души са задържани при специализирана полицейска операция в Гурково, свързана с разследване за незаконно използване на технически средства за събиране на информация. Това съобщи директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Николай Пелтеков пред журналисти.

По случая в СДВР е образувано досъдебно производство за незаконно използване на специално техническо средство, предназначено за нерегламентирано събиране на информация.

Разследването е започнало след подадени сигнали както в столичната полиция, така и в Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Тъй като сигналът в СДВР е постъпил първи, действията са предприети съвместно със служители на полицията в Стара Загора и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

"Съвместно с колегите от Стара Загора и колегите от ГДБОП сме предприели мерки и сме задържали четирима български граждани на различна възраст – от 31 до 54 години, с цел проверка за съпричастност към извършеното деяние“, заяви Пелтеков.

Към момента на изявлението на четиримата задържани не са повдигнати обвинения. Работата по случая продължава, като предстоят допълнителни действия по разследването и изготвяне на експертизи.

По неофициална информация, разпространена в медиите, сред задържаните е собственикът на голямо предприятие в Гурково, а операцията е била насочена към откриването на проследяващи устройства, известни като тракери.

Директорът на СДВР обаче отказа да потвърди самоличността и длъжностите на задържаните, като се позова на продължаващото досъдебно производство.

"Ще се въздържа от предоставяне на информация по отношение на самоличността и длъжностите, които заемат задържаните български граждани“, посочи той.

Пелтеков уточни, че сигналът е подаден от хората, спрямо които се предполага, че са използвани техническите средства. Те са имали съмнения за проследяване, а установяването на обстоятелствата е извършено от служители на СДВР.

Предстои да бъдат извършени допълнителни процесуално-следствени действия и експертизи, след което събраните материали ще бъдат докладвани на Софийската районна прокуратура.

Разследването продължава, като към момента не са оповестени официално самоличността на задържаните, конкретните технически средства и обхватът на предполагаемото незаконно проследяване.