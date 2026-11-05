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Четирима митничари в ареста след акция във Варна, двама са на ръководни постове

Четирима митничари в ареста след акция във Варна, двама са на ръководни постове
БТА

Мащабна полицейска операция срещу предполагаеми данъчни престъпления е в ход във Варна. Разследва се схема за внос на стоки от Китай, при която според вътрешния министър Иван Демерджиев държавният бюджет е бил сериозно ощетяван

Четирима митнически служители са задържани при специализирана полицейска акция във Варна, насочена срещу предполагаеми данъчни престъпления, свързани с внос на стоки от Китай. Двама от задържаните митничари заемат ръководни постове, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти.

Операцията обхваща както служители на митническата администрация, така и представители на търговски дружества, за които се проверява дали са участвали в незаконни практики при вноса на стоки.

По думите на вътрешния министър разследването е насочено към предполагаема схема, при която китайски стоки са били внасяни контрабандно или декларирани на занижени цени.

"Касае се за внос на стоки от Китай. Тези стоки се внасят или контрабандно, или на занижени цени. По този начин се ощетява сериозно държавният бюджет", заяви Демерджиев.

Освен четиримата митнически служители са задържани и представители на дружества, за които разследващите подозират, че са участвали в схемата. Точният брой на останалите задържани не беше уточнен.

Министърът подчерта, че подобни операции ще продължат, като специално внимание ще бъде отделяно на държавните структури, изложени на корупционен риск.

"Никой не бива да живее с илюзията, че служейки в държавна структура, е защитен по някакъв начин", предупреди той.

Към момента няма установени данни за политическа протекция, но според вътрешния министър разследващите разполагат с информация, че предполагаемите нарушения не са единичен случай.

Демерджиев посочи още, че предстои да бъде установен точният размер на щетите за държавния бюджет. По предварителната му оценка те са значителни.

"Тепърва ще се установяват мащабите на това, което е като щета за фиска, но мащабите не са малки", заяви министърът.

Разследването продължава, като предстои да се изяснят обхватът на предполагаемата схема, участието на отделните лица и размерът на евентуално нанесените финансови щети.

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