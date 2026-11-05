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Заместник-министърът на труда Данаил Русев: Квалификацията дава свободата да избираш

Заместник-министърът на труда Данаил Русев: Квалификацията дава свободата да избираш
БТА

Според проучването на едно работно място, което изчезва заради новите тенденции, 14 други се трансформират

Квалификацията дава свободата да избираш. Наш общ ангажимент - на държавата, на образователните институции и на бизнеса, е да превърнем тази свобода в споделена отговорност за бъдещето на младите хора в България. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Данаил Русев при откриването на националния форум „Панорама на уменията 2026“, чийто домакин е град Панагюрище.

Русев каза, че министерството е възложило на на Националния статистически институт (НСИ) широко и национално представително проучване за отражението на новите технологии и изкуствения интелект върху работните места.

Заместник-министърът уточни, че според проучването на едно работно място, което изчезва заради новите тенденции, 14 други се трансформират.

Според Русев това показва, че машините нямат толкова бързо да заменят човека, предава БТА.

"Истинският риск обаче е да оставим хората неподготвени за това да се справят с новите машини и новите технологии. Трансформациите изискват нови учения", подчерта той.

Данаил Русев отбеляза, че преходът създава високо платени работни места, които обаче остават изолирани в отделни сектори и не стигат до останалите заради липса на базови дигитални умения у хора в трудоспособна възраст.

Според него най-ценното човешко умение е да се учим през целия си живот и да предаваме занаятите си на други.

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