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83-годишна жена пострада тежко при пожар в дома си във Велики Преслав

83-годишна жена пострада тежко при пожар в дома си във Велики Преслав
БТА

Газова бутилка е предполагаемата причина за огъня, унищожени са покривна конструкция, мебели и техника

83-годишна жена е пострадала при пожар в дома си във Велики Преслав, съобщават от ОДМВР - Шумен. Сигналът за огъня е подаден вчера в 17:52 часа в дежурната част на РСПБЗН - Велики Преслав за пожар в къща на ул. „Христо Урумов“ в кв. Кирково. Към мястото е изпратен противопожарен екип, който при пристигането си установил, че пламъците са обхванали кухнята на жилището. Според собственичката пожарът е възникнал от газова бутилка, докато тя била извън къщата.

При пожара са унищожени около 8 кв. м покривна конструкция, мебели и домашна техника, а стените на площ от около 120 кв. м са опушени. Огнеборците са успели да спасят две сгради от опожаряване. За потушаването на огъня са използвани 10 тона вода.

Жената е получила изгаряния от трета степен по скулите на лицето и от първа степен по дланите и ходилата. Първоначално е откарана в ЦСМП - Шумен, след което е транспортирана във ВМА - Варна. Извършен е оглед на мястото, а по случая е образувано досъдебно производство.

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