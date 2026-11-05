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Разкриха незаконна кланица и нерегистрирано животновъдно стопанство в Плевен

Разкриха незаконна кланица и нерегистрирано животновъдно стопанство в Плевен
БАБХ

Инспекторите са установили незаконен кланичен пункт, животни без ушни марки и липса на задължителна регистрация

В Плевен са установени незаконна кланица и нерегистрирано животновъдно стопанство, в което се отглеждат животни без идентификация. Това съобщават от пресцентъра на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Проверката е извършена в частен имот в града от служители на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Плевен, заедно с представители на Областната дирекция на МВР - Плевен и Националната агенция за приходите (НАП). Тя е предприета след постъпил сигнал за нерегламентирана търговия с храни от животински произход, довел до разкриването на незаконната дейност.

При проверката служител на НАП е направил контролна покупка на охладен бут от дребно преживно животно, който е бил предлаган за продажба в полиетиленов чувал. Установено е, че продавачът не притежава регистрация по Закона за храните и извършваната от него дейност не фигурира в публичния национален регистър на бизнес операторите.

Инспекторите са открили импровизиран кланичен пункт в непосредствена близост до имота. Той е бил оборудван с шатра, телфер и куки за окачване на животински трупове. В самия пункт и около него са намерени остатъци от кожи и кости на заклани животни.

В съседно ограждение са преброени общо 13 живи едри и дребни преживни животни. Сред тях са две едри преживни животни - крава с лазерно надписани ушни марки и теле на видима възраст около 5-6 месеца без маркировка. За кравата не са представени документи за произход и доказан здравен статус. Установени са и 11 дребни преживни животни - девет овце и две кози без официална идентификация. По ушите им са открити отвори, но не са били поставени ушни марки. При козите е установено, че марките са били отстранени.

Не са представени ветеринарномедицински свидетелства за придвижването на животните до обекта. Проверката е установила и че стопанството не е регистрирано съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. Животните са отглеждани на открито, в кално ограждение и при неподходящи условия, без необходимите регистрация и документация.

За установените нарушения са съставени актове за административни нарушения. Инспекторите по здравеопазване на животните са издали разпореждане за възбрана на обекта. Предстои от наличните животни да бъдат взети проби за лабораторно изследване на здравния им статус.

Междувременно вчера нерегламентиран обект за клане на животни беше установен и в Ихтиман при съвместна проверка на инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - София област и служители на полицията. Проверката е извършена след постъпил сигнал, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В имота са открити 16 коня и едно говедо, които не са идентифицирани по установения ред. Обектът не е регистриран като животновъден.

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