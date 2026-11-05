Левски трябва да внимава за тези футболисти

Левски се изправя срещу Ягелония в мач от четвъртия кръг на основната фаза в Лига Европа. Двубоят е днес от 19:45 часа на "Васил Левски". Полският отбор не е особено познат у нас, но въпреки това разполага с доста интересни и добри футболисти.

ТАРАЛЕЖ ще представи трима от най-важните играчи в състава на Адриан Семенец, за които шампионите ще трябва много да внимават.

ХЕСУС ИМАС

Испанският ветеран е най-значимият футболист в състава на Ягелония. Той е част от отбора от началото на 2019 година насам. Имас действа като офанзивен халф, но може да бъде използван и като нападател. 36-годишният полузащитник вече има близо 300 мача за полския тим, в които е вкарал 119 гола и е направил 47 асистенции. От началото на сезона той е един от голмайсторите на Ягелония със 7 попадения в 19 двубоя.

Хесус Имас е играл още за Леида, Лагостера, Мурсия и Кадис. В Полша е бил част и от Висла Краков.

УСМАН СОУ

Роденият в Дакар французин играе основно отдясно на атаката на Ягелония. Той е под наем в отбора от Брьондби. Соу простигна в Бялисток през лятото и веднага се наложи в състава на Адриан Семенец. Соу върна формата си в Полша, като е вкарал 7 гола в 12 мача до момента.

В началото на годината Усман Соу е продаден от Гурник Забже в Брьондби за близо 2.5 млн. евро. Любопитното е, че за негов заместник в Гурник беше привлечен Борислав Рупанов от Левски.

Соу се откроява със сериозна физика, силен е един на един и има добър завършващ удар. Играл е още за Арле, Фуриани, Олимпик Шарльороа и Лиерс.

СЛАВОМИР АБРАМОВИЧ

Вратарят на Ягелония е най-високооцененият футболист в състава. Той е на 22 години и преминава в клуба от Бялисток през 2021 година от Полония Варшава. Абрамович се отличава с добър рефлекс и отлична игра с крака. В Полша отбелязват, че играе със завидно спокойствие, въпреки младата си възраст.

През последната година Ягелония отказва няколко добри оферти за Славомир Абрамович, защото го оценява на по-висока сума. Вратарят е викан в националния отбор, въпреки че все още не е дебютирал.

Абрамович има 123 мача за настоящия си клуб.