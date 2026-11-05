Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Левски трябва да внимава за тези футболисти

Левски трябва да внимава за тези футболисти
AP/БТА

ТАРАЛЕЖ представя тримата най-важни играчи на Ягелония

Левски се изправя срещу Ягелония в мач от четвъртия кръг на основната фаза в Лига Европа. Двубоят е днес от 19:45 часа на "Васил Левски". Полският отбор не е особено познат у нас, но въпреки това разполага с доста интересни и добри футболисти. 

ТАРАЛЕЖ ще представи трима от най-важните играчи в състава на Адриан Семенец, за които шампионите ще трябва много да внимават. 

ХЕСУС ИМАС 

Испанският ветеран е най-значимият футболист в състава на Ягелония. Той е част от отбора от началото на 2019 година насам. Имас действа като офанзивен халф, но може да бъде използван и като нападател. 36-годишният полузащитник вече има близо 300 мача за полския тим, в които е вкарал 119 гола и е направил 47 асистенции. От началото на сезона той е един от голмайсторите на Ягелония със 7 попадения в 19 двубоя. 

Хесус Имас е играл още за Леида, Лагостера, Мурсия и Кадис. В Полша е бил част и от Висла Краков. 

УСМАН СОУ

Роденият в Дакар французин играе основно отдясно на атаката на Ягелония. Той е под наем в отбора от Брьондби. Соу простигна в Бялисток през лятото и веднага се наложи в състава на Адриан Семенец. Соу върна формата си в Полша, като е вкарал 7 гола в 12 мача до момента. 

В началото на годината Усман Соу е продаден от Гурник Забже в Брьондби за близо 2.5 млн. евро. Любопитното е, че за негов заместник в Гурник беше привлечен Борислав Рупанов от Левски. 

Соу се откроява със сериозна физика, силен е един на един и има добър завършващ удар. Играл е още за Арле, Фуриани, Олимпик Шарльороа и Лиерс. 

СЛАВОМИР АБРАМОВИЧ 

Вратарят на Ягелония е най-високооцененият футболист в състава. Той е на 22 години и преминава в клуба от Бялисток през 2021 година от Полония Варшава. Абрамович се отличава с добър рефлекс и отлична игра с крака. В Полша отбелязват, че играе със завидно спокойствие, въпреки младата си възраст. 

През последната година Ягелония отказва няколко добри оферти за Славомир Абрамович, защото го оценява на по-висока сума. Вратарят е викан в националния отбор, въпреки че все още не е дебютирал. 

Абрамович има 123 мача за настоящия си клуб. 

Още по темата

Треньорът на Ягелония: Левски има стил, но не се чувства добре пред собствената си врата

Треньорът на Ягелония: Левски има стил, но не се чувства добре пред собствената си врата

Веласкес: Няма да променим индентичността си и срещу Реал Мадрид

Веласкес: Няма да променим индентичността си и срещу Реал Мадрид

Евертон Бала: Преговорите за нов договор продължават

Евертон Бала: Преговорите за нов договор продължават

Италианци взимат спортната власт в Левски

Италианци взимат спортната власт в Левски

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Левски обяви групата за мача с Ягелония

Левски обяви групата за мача с Ягелония

Спешна промяна в състава на ЦСКА за Лига на конференциите

Спешна промяна в състава на ЦСКА за Лига на конференциите

Къде да гледаме Панатинайкос - ЦСКА в Лигата на конференциите?

Къде да гледаме Панатинайкос - ЦСКА в Лигата на конференциите?

Край на една епоха: Кристиано Роналдо обяви сбогуването си с националния отбор на Португалия

Край на една епоха: Кристиано Роналдо обяви сбогуването си с националния отбор на Португалия

Официално: Хари Кейн подписа нов договор с Байерн

Официално: Хари Кейн подписа нов договор с Байерн

Водещи

Здравният министър: Кръв може да се дарява от всяка точка на България за пациент в друг град

Здравният министър: Кръв може да се дарява от всяка точка на България за пациент в друг град

  • Току-що
Левски обяви групата за мача с Ягелония

Левски обяви групата за мача с Ягелония

  • Току-що
Задържаха двама мъже във Враца за притежание на наркотици

Задържаха двама мъже във Враца за притежание на наркотици

Борис Бонев предлага Общината да поеме на ръчно управление "Топлофикация"

Борис Бонев предлага Общината да поеме на ръчно управление "Топлофикация"

39 машини са готови за зимното поддържане на Самоков и селата

39 машини са готови за зимното поддържане на Самоков и селата

Спешна промяна в състава на ЦСКА за Лига на конференциите

Спешна промяна в състава на ЦСКА за Лига на конференциите

  • Преди 12 минути
Дим и миризма на изгоряло в метрото на София: Влак спря на станция НДК

Дим и миризма на изгоряло в метрото на София: Влак спря на станция НДК

  • Преди 12 минути
Нова вълна от бомбени заплахи в Европа: Четири самолета са застрашени по пътя към Чехия

Нова вълна от бомбени заплахи в Европа: Четири самолета са застрашени по пътя към Чехия

  • Преди 16 минути
Къде да гледаме Панатинайкос - ЦСКА в Лигата на конференциите?

Къде да гледаме Панатинайкос - ЦСКА в Лигата на конференциите?

  • Преди 23 минути
Край на една епоха: Кристиано Роналдо обяви сбогуването си с националния отбор на Португалия

Край на една епоха: Кристиано Роналдо обяви сбогуването си с националния отбор на Португалия

  • Преди 26 минути
Официално: Хари Кейн подписа нов договор с Байерн

Официално: Хари Кейн подписа нов договор с Байерн

  • Преди 27 минути
Кой е Джеймс Таларико – бившият учител, който успя да пробие републиканската крепост Тексас

Кой е Джеймс Таларико – бившият учител, който успя да пробие републиканската крепост Тексас

  • Преди 31 минути
Задържаха мъж, продавал райски газ на непълнолетни в Търговище

Задържаха мъж, продавал райски газ на непълнолетни в Търговище

16-годишен удари с глава 60-годишен учител след забележка

16-годишен удари с глава 60-годишен учител след забележка

25-годишна за втори път отправя фалшива бомбена заплаха в Пазарджик

25-годишна за втори път отправя фалшива бомбена заплаха в Пазарджик