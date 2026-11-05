Новини
Търси
Подкаст
Свят

Задържаха мъж, продавал райски газ на непълнолетни в Търговище

Задържаха мъж, продавал райски газ на непълнолетни в Търговище
Pixabay

Същият мъж е задържан и преди

В Търговище задържаха 29-годишен мъж, продавал райски газ на непълнолетни, съобщиха от полицията.

На 4 ноември е била извършена проверка на кола, шофирана от мъжа. В автомобила са намерени са 5 флакона с диазотен оксид  - познат като райски газ с вместимост 640 грама, предава dariknews.

В ползван от мъжа гараж са иззети още 63 флакона с диазотен оксид със същата вместимост.

На 11 февруари при извършена проверка е установено, че същият мъж е продал на непълнолетен младеж от града флакон с диазотен оксид, а в ползван от него гараж тогава бяха намерени още 436 флакона с различна вместимост, съдържащи райски газ. Тогава 29-годишният мъж бе също задържан.

Още по темата

Иззеха 39 тона райски газ в София

Иззеха 39 тона райски газ в София

Четирима задържани след спецакция в Слънчев бряг: Откриха наркотици и близо 200 капсули с райски газ

Четирима задържани след спецакция в Слънчев бряг: Откриха наркотици и близо 200 капсули с райски газ

Законова вратичка остави на свобода шофьора, заснет с балон с райски газ в Пловдив

Законова вратичка остави на свобода шофьора, заснет с балон с райски газ в Пловдив

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Нов инцидент в Персийския залив: Два снаряда поразиха танкер край бреговете на Катар

Нов инцидент в Персийския залив: Два снаряда поразиха танкер край бреговете на Катар

Нова вълна от бомбени заплахи в Европа: Четири самолета са застрашени по пътя към Чехия

Нова вълна от бомбени заплахи в Европа: Четири самолета са застрашени по пътя към Чехия

Кой е Джеймс Таларико – бившият учител, който успя да пробие републиканската крепост Тексас

Кой е Джеймс Таларико – бившият учител, който успя да пробие републиканската крепост Тексас

Полша арестува шестима заподозрени в шпионаж в полза на Русия

Полша арестува шестима заподозрени в шпионаж в полза на Русия

Нов случай на бомбена заплаха отклони пътнически самолет към военна база във Франция

Нов случай на бомбена заплаха отклони пътнически самолет към военна база във Франция

Водещи

Нов инцидент в Персийския залив: Два снаряда поразиха танкер край бреговете на Катар

Нов инцидент в Персийския залив: Два снаряда поразиха танкер край бреговете на Катар

  • Току-що
Здравният министър: Кръв може да се дарява от всяка точка на България за пациент в друг град

Здравният министър: Кръв може да се дарява от всяка точка на България за пациент в друг град

  • Току-що
Левски обяви групата за мача с Ягелония

Левски обяви групата за мача с Ягелония

  • Преди 1 минута
Задържаха двама мъже във Враца за притежание на наркотици

Задържаха двама мъже във Враца за притежание на наркотици

Борис Бонев предлага Общината да поеме на ръчно управление "Топлофикация"

Борис Бонев предлага Общината да поеме на ръчно управление "Топлофикация"

39 машини са готови за зимното поддържане на Самоков и селата

39 машини са готови за зимното поддържане на Самоков и селата

Спешна промяна в състава на ЦСКА за Лига на конференциите

Спешна промяна в състава на ЦСКА за Лига на конференциите

  • Преди 13 минути
Дим и миризма на изгоряло в метрото на София: Влак спря на станция НДК

Дим и миризма на изгоряло в метрото на София: Влак спря на станция НДК

  • Преди 13 минути
Нова вълна от бомбени заплахи в Европа: Четири самолета са застрашени по пътя към Чехия

Нова вълна от бомбени заплахи в Европа: Четири самолета са застрашени по пътя към Чехия

  • Преди 17 минути
Къде да гледаме Панатинайкос - ЦСКА в Лигата на конференциите?

Къде да гледаме Панатинайкос - ЦСКА в Лигата на конференциите?

  • Преди 23 минути
Край на една епоха: Кристиано Роналдо обяви сбогуването си с националния отбор на Португалия

Край на една епоха: Кристиано Роналдо обяви сбогуването си с националния отбор на Португалия

  • Преди 27 минути
Официално: Хари Кейн подписа нов договор с Байерн

Официално: Хари Кейн подписа нов договор с Байерн

  • Преди 27 минути
Кой е Джеймс Таларико – бившият учител, който успя да пробие републиканската крепост Тексас

Кой е Джеймс Таларико – бившият учител, който успя да пробие републиканската крепост Тексас

  • Преди 32 минути
Задържаха мъж, продавал райски газ на непълнолетни в Търговище

Задържаха мъж, продавал райски газ на непълнолетни в Търговище

16-годишен удари с глава 60-годишен учител след забележка

16-годишен удари с глава 60-годишен учител след забележка