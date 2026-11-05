Задържаха мъж, продавал райски газ на непълнолетни в Търговище

В Търговище задържаха 29-годишен мъж, продавал райски газ на непълнолетни, съобщиха от полицията.

На 4 ноември е била извършена проверка на кола, шофирана от мъжа. В автомобила са намерени са 5 флакона с диазотен оксид - познат като райски газ с вместимост 640 грама, предава dariknews.

В ползван от мъжа гараж са иззети още 63 флакона с диазотен оксид със същата вместимост.

На 11 февруари при извършена проверка е установено, че същият мъж е продал на непълнолетен младеж от града флакон с диазотен оксид, а в ползван от него гараж тогава бяха намерени още 436 флакона с различна вместимост, съдържащи райски газ. Тогава 29-годишният мъж бе също задържан.