39 машини са готови за зимното поддържане на Самоков и селата

За зимното поддържане на Самоков и населените места в общината са подготвени общо 39 машини. От тях 31 са осигурени от фирмата, с която местната администрация има договор за сметосъбиране и сметопочистване, а останалите осем са на Общинското предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване“. Това заяви кметът на Самоков Ангел Джоргов пред БТА във връзка с подготовката за предстоящия зимен сезон.

По думите на кмета всяка есен се извършва проверка на състоянието на фирмата, наличната техника и материалите. Тази година прегледът е направен преди седмица. Осигурени са и необходимите количества сол и инертни материали.

Още преди дни в курортния комплекс Боровец е извършено опесъчаване заради заледяване, посочи Джоргов. По думите му зимният сезон вече е настъпил във високите части на планината.

Техниката на Общинското предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване“ е предназначена за поддръжката на парковете, площадите и тротоарите, за които отговаря общината. Към наличното оборудване през пролетта е добавена нова мотометачна машина с 4х4 задвижване. Тя разполага и с гребла за снегопочистване, както и с възможност за опесъчаване, уточни Ангел Джоргов.

В подготовката за зимата предстои да се проведе среща с представители на всички ангажирани институции и кметовете на малките населени места. За следващата седмица е насрочен и разговор с областната управа, съобщи още кметът.

Ангел Джоргов изрази надежда зимата в Боровец и Мальовица да бъде хубава и снежна. Той изрази надежда курортът Боровец да има успешен сезон и да привлече повече туристи. По думите му през лятото също е имало посетители, а хотелиерите, ресторантьорите и общината вече са подготвени за зимния период.

До 30 ноември служители на Районното управление (РУ) - Самоков провеждат на територията на общината акция „Зима“. Тя е насочена към велосипедисти, пешеходци и шофьори.