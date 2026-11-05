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Четирима мъже са обвинени за трафик на мигранти в Кърджалийско

Четирима мъже са обвинени за трафик на мигранти в Кърджалийско
pixabay

Групата е превеждала незаконно чужденци от Иран, Ирак и Сирия през границата

Четирима мъже са привлечени като обвиняеми от Окръжната прокуратура в Кърджали за участие в организирана престъпна група, занимавала се с незаконно превеждане през държавната граница на чужденци, пребиваващи нелегално в страната. Това съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

Според обвинението мъжете са действали по предварителна уговорка за незаконно превеждане на лица през границата без разрешение от компетентните органи. Деянието е извършвано с цел набавяне на имотна облага, като предвиденото за него наказание е лишаване от свобода за срок над три години.

Акцията по случая е реализирана на 3 ноември в рамките на досъдебно производство, образувано в Гранично полицейско управление - Момчилград, уточняват от Главна дирекция „Гранична полиция“. В хода на операцията са претърсени девет помещения и са иззети доказателства, а разпитите са обхванали множество свидетели.

Сред незаконно превежданите през границата мигранти най-голям е делът на гражданите на Иран, Ирак и Сирия. Придвижването им е ставало с леки автомобили.

Членовете на престъпната група са от областите Кърджали и Пазарджик. Четиримата обвиняеми са на 47, 25, 21 и 18 години, като всички са известни на МВР. С постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжната прокуратура - Кърджали спрямо тях е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа. Разследването по случая продължава.

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