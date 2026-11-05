Продължава изслушването на кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота

Комисията по правни въпроси към Народното събрание продължава и днес с изслушването на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота.

Според предварително утвърдения график 20-те кандидати ще бъдат изслушвани от 2 до 6 ноември.

Каяндидатите, допуснати до изслушване за Съдийската колегия, са Анета Антонова, Васил Пандов, Евгений Стайков, Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Михаил Малчев, Петьо Славов, Светозар Георгиев, Силвия Цанова, Таня Радуловска, Цвета Рангелова и Цветко Лазаров, предава БТА.

За Прокурорската колегия за допуснати до изслушване кандидатите Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Емил Дечев, Екатерина Гетова, Иван Калибацев, Красимир Комсалов, Милена Карагьозова и Стефан Милев.

На 30 октомври се проведе Общо събрание на съдиите, на което бяха изслушани кандидатите за ВСС от тяхната квота. Предстои на 7 октомври да се проведе гласуването.

Общото събрание на прокурорите вече избра своите представители във ВСС след гласуване в два тура.

Предстои следователите да проведат изслушване на своите кандидати и да изберат представител в новия ВСС.