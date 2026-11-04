Екатерина Славкова, кандидат за ВСС, предлага проверка на кариерното развитие на магистрати, свързани с мрежи за влияние

Кариерното развитие на всички магистрати, замесени в мрежи за влияние в съдебната система, трябва да бъде проследено. Това предложи проф. д-р Екатерина Славкова по време на изслушването си пред парламентарната комисия по правни въпроси.

Славкова е кандидат за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Кандидатурата ѝ е внесена от "Прогресивна България" след предложение на сдружение "Инициатива Единение".

Според нея съдебната система се намира в тежка институционална криза, която се задълбочава от противопоставянето между магистратите и напрежението между отделните институции.

"Съдебната система се намира в много тежка институционална криза. Освен всичко друго, тя е породена от масовото противопоставяне на магистрати", заяви Славкова.

Тя посочи като пример конфронтацията между Върховния касационен съд и главния прокурор.

Кандидатът за ВСС настоя за промени в механизмите за защита на магистратите от натиск. По думите ѝ действащият механизъм на Прокурорската колегия не е достатъчно подробен и трябва да бъде усъвършенстван.

Славкова обърна внимание и на съмненията около конкурсите за младши прокурори и съдии.

"Недопустимо е да изтичат тестовите казуси преди изпита", подчерта тя и предложи да се обмисли разделяне на дейностите по изготвяне и предоставяне на изпитните задачи.

Според нея конкурсното начало трябва да бъде запазено, тъй като осигурява възможност за подбор на най-подготвените кандидати. Тя се обяви и против даването на предимство на кандидати с докторска степен, като настоя всички участници да започват при равни условия.

В отговор на въпрос от ГЕРБ-СДС Славкова заяви, че мярката "задържане под стража" се използва прекомерно. Според нея при всяко решение за ограничаване на свободата трябва внимателно да се преценяват законовите предпоставки.

По отношение на правомощията на главния прокурор кандидатът посочи, че той не би следвало да се намесва в дейността на по-нискостоящите прокуратури.

Славкова подчерта и необходимостта членовете на ВСС да бъдат особено внимателни при осъществяването на лични и професионални контакти, за да не създават съмнения за зависимости.

Проф. Екатерина Славкова има дългогодишен преподавателски и експертен опит в областта на правото. Работила е в Софийския университет, Пловдивския университет и УНСС, както и като експертен сътрудник към парламентарната комисия по правни въпроси.

Изслушванията на кандидатите за новия Висш съдебен съвет продължават за трети пореден ден. Общо 20 кандидати трябва да бъдат изслушани в периода от 2 до 6 ноември.