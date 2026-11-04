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Осъдиха на над 6 години затвор мъж за катастрофа, при която е загинала 25-годишна жена

Осъдиха на над 6 години затвор мъж за катастрофа, при която е загинала 25-годишна жена
Pixabay

Инцидентът е станал на 18 октомври 2025 г.

Шест години и девет месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим получи 34-годишен мъж, причинил катастрофа със загинала 25-годишна жена по пътя между селата Михнево и Кърналово, община Петрич, съобщиха от Апелативна прокуратура – София. 

Инцидентът е станал на 18 октомври 2025 г. Подсъдимият управлявал лек автомобил „Ауди“, в който пътували още трима души. Той шофирал със 154 км/ч при разрешена максимална скорост от 90 км/ч, въпреки че било тъмно, валял дъжд и пътната настилка била мокра.

При опит за изпреварване водачът навлязъл в насрещната лента, а за да избегне сблъсък с идващ автомобил, рязко променил посоката на движение. Загубил контрол над автомобила, който излязъл от пътя и се преобърнал няколко пъти в крайпътна нива.

При преобръщането от колата паднала 25-годишната жена, пътувала на задната седалка. Пристигналият медицински екип констатирал смъртта ѝ. Другите пътници получили контузии, охлузвания и мозъчно сътресение.

Според автотехническата експертиза основната причина за катастрофата е несъобразената с пътните условия и превишена скорост. Като допълнителен фактор е посочено, че мъжът е бил неправоспособен водач и не е притежавал необходимите знания и умения за управление на автомобила, чийто двигател бил с мощност 225 конски сили. От прокуратурата посочват, че в периода от септември 2010 г. до октомври 2023 г. мъжът е санкциониран 16 пъти по административен ред за различни нарушения на Закона за движението по пътищата. Делото е разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие, след като подсъдимият признал изцяло фактите, изложени в обвинителния акт на Окръжна прокуратура – Благоевград. Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд, допълват още от прокуратурата.

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