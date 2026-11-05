Изплащането на пенсиите за ноември започва на 6 ноември

Изплащането на пенсиите за ноември 2026 година ще започне на 6 ноември (петък), съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Пенсионерите, които получават парите си чрез пощенските станции, ще могат да ги вземат в периода от 6 до 20 ноември включително. Изплащането ще се извършва по предварително изготвен график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция.

За хората, които получават пенсиите си по банков път, сумите ще бъдат преведени на 6 ноември.

По-ранното начало на плащанията е свързано с промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, влезли в сила в края на юли. Според тях, когато 7-о или 20-о число на месеца се пада в неработен ден, изплащането започва или приключва в предходния работен ден.

Обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 16 ноември (понеделник).

От НОИ напомнят, че актуална информация за всички плащания към пенсионерите и осигурените лица може да бъде намерена на официалния сайт на институцията в рубриката "Календар на плащанията".