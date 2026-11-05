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Жители на „Драгалевци“ и „Княжево“ излязоха на протест срещу замяна на имоти

Жители на „Драгалевци“ и „Княжево“ излязоха на протест срещу замяна на имоти
Стопкадър/НОВА ТВ

Предложението предвижда замяна на два общински имота за частен терен, през който минава „Слънчевата алея“

Напрежение възникна тази сутрин пред Столичната община заради предложение на кмета на София за замяна на два общински имота в кв. „Драгалевци“ с частен терен в кв. „Княжево“, предава НОВА. Жители на двата квартала излязоха на протест срещу предложението, което определиха като спорно.

Точката беше оттеглена от дневния ред на заседанието на Столичния общински съвет по предложение на групата на „Продължаваме Промяната - Демократична България“.

„Ние предложихме да се отложи точката и да се направят нови оценки. Дори да направим нови оценки, тук става въпрос за доброволно споразумение между общината и частния собственик. Ние нямаме никаква гаранция, че при по-високи оценки ще бъде приет от частния собственик”, посочи Бойко Димитров, общински съветник от ПП-ДБ.

Сделката предвижда общината да получи терен с площ около 1 декар, през който минава една от най-популярните пътеки към Витоша. Срещу него тя дава два общински имота с обща площ над 2 декара. Частният парцел е придобит през 2024 г., като тогава собственикът не е знаел, че през него преминава т.нар. „Слънчева алея“.

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че основната цел на замислената сделка е да се запази „Слънчевата алея“ и да се предотврати застрояването ѝ.

„Нито един от нас не иска хората да протестират. Не бих искал да бъде отсечено нито едно дърво или да бъде преградена дори една пътека. Водил съм се и ще продължа да се водя от желанието „Слънчевата алея“ да не бъде застроена. Това е очакването на гражданите. Предложили сме най-доброто решение, за да не бъде застроена пътеката. Общинският съвет може да промени цената или да поиска замяната да бъде извършена с друг имот. Единственото, което се прави в момента, е като победа да се отчита фактът, че „Слънчевата алея“ ще продължи да бъде оградена. За мен това не е работещо решение“, отбеляза Терзиев.

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