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Две коли се сблъскаха край столичния мол „Парадайс“

Две коли се сблъскаха край столичния мол „Парадайс“
Facebook/Катастрофи в София

Катастрофата е станала на бул. „Черни връх“ при кръстовището с ул. „Сребърна“, няма информация за пострадали

Катастрофа между два автомобила е станала на столичния бул. „Черни връх“ при кръстовището с ул. „Сребърна“, в района на мол „Парадайс“.

Снимки от инцидента бяха публикувани в социалните мрежи. На тях се вижда как лек автомобил „Фолксваген“ се е ударил в друга кола - „Опел“, като по втория автомобил има видими щети по страничната част.

Засега няма информация дали има пострадали. Не са известни и подробности относно причините за инцидента.

Припомняме, че по-рано днес при друга катастрофа в София - между лек автомобил и трамвай на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Уилям Гладстон“, пострадаха двама души. Водачът и пътникът в автомобила бяха откарани за преглед.

Източник:Facebook/Катастрофи в София

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