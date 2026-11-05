Две коли се сблъскаха край столичния мол „Парадайс“

Катастрофа между два автомобила е станала на столичния бул. „Черни връх“ при кръстовището с ул. „Сребърна“, в района на мол „Парадайс“.

Снимки от инцидента бяха публикувани в социалните мрежи. На тях се вижда как лек автомобил „Фолксваген“ се е ударил в друга кола - „Опел“, като по втория автомобил има видими щети по страничната част.

Засега няма информация дали има пострадали. Не са известни и подробности относно причините за инцидента.

Припомняме, че по-рано днес при друга катастрофа в София - между лек автомобил и трамвай на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Уилям Гладстон“, пострадаха двама души. Водачът и пътникът в автомобила бяха откарани за преглед.

Източник:Facebook/Катастрофи в София