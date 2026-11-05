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DARA отново на сцената на „Евровизия“ – този път в Банкок

DARA отново на сцената на „Евровизия“ – този път в Банкок

Победителката от „Евровизия 2026“ ще бъде специален гост на финала на първото азиатско издание на конкурса

DARA ще пее на финала на „Евровизия Азия 2026“ на 14 ноември в Банкок. Организаторите потвърдиха в социалните мрежи, че българската певица ще излезе на сцената в зала One Bangkok Forum като специален гост. Това ще бъде първата ѝ изява след излизането на новия ѝ сингъл „Bad Idea“.

В дебютното издание на конкурса, създаден по модела на европейската „Евровизия“, ще се състезават изпълнители от 11 държави – Бангладеш, Бутан, Виетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Монголия, Непал, Тайланд, Филипините и Южна Корея.

Финалът се организира в партньорство с тайландската телевизия Channel 3 и компанията Voxovation. Той ще бъде излъчен от телевизиите на участващите страни и в официалния YouTube канал на „Евровизия“.

Наскоро DARA гостува и на детската „Евровизия“ в Малта. Там тя и победителката от предходното издание Лу Дьолез изпълниха „Bangaranga“ и „Ce Monde“.

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