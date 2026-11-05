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Португалия готви специално сбогуване за Кристиано Роналдо

Португалия готви специално сбогуване за Кристиано Роналдо
АП/БТА

Федерацията иска да организира събитие в чест на капитана след края на кариерата му в националния отбор

Португалската футболна федерация обяви намерението си да организира специално събитие в чест на Кристиано Роналдо. По-рано днес 41-годишният нападател съобщи, че се оттегля от националния отбор, с петминутно видео, адресирано до португалския народ.

От федерацията заявиха, че искат привържениците и цялата страна да получат възможност отново да аплодират своя капитан и да почетат забележителната му кариера.

“Португалската футболна федерация няма да позволи сбогуването да бъде без заслужени почести. Нашето твърдо и непреодолимо желание е да организираме, планираме, участваме и активно да си сътрудничим в това, което ще бъде почит, достойна за забележителната кариера на Кристиано Роналдо”, се посочва в изявлението.

“Благодарим ти за всичко, капитане! Този дом винаги ще бъде твой!”, добавиха от централата.

Последният мач на Роналдо за Португалия беше на 24 септември срещу Уелс в Лигата на нациите и завърши с победа с 1:0. Нападателят напуска националния отбор след 234 срещи и 146 гола от дебюта си през 2003 година.

С Португалия той спечели Европейското първенство през 2016 година, както и две титли в Лигата на нациите - през 2018/19 и 2024/25. Дата и място за прощалното събитие все още не са обявени.

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