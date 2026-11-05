Предимно слънчево утре, с временна облачност на места в страната

През нощта времето ще остане предимно ясно и почти тихо в по-голямата част от страната. В ранните сутрешни часове на места в низините се очакват мъгли или ниска облачност. Северният вятър в Източна България ще отслабне и ще се ориентира от запад. Минималните температури ще бъдат от 0° до 5°, а в София - около 2°.

Утре ще преобладава слънчево време, с временни разкъсвания на висока облачност. В котловините и низините преди обяд на места ще има мъгла или ниска облачност. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, като по-силен ще бъде в Северна България. Максималните температури ще достигнат между 9° и 14°, а в София - около 11°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северозапад. Максималните температури ще достигнат около 8° на 1200 метра и около 1° на 2000 метра.

Предимно слънчево ще бъде времето и по българското Черноморие. Вятърът ще е слаб, а по северното крайбрежие - до умерен, от запад-северозапад. Максималните температури ще достигнат 10°-12°. Морската вода ще бъде с температура 15°-17°, а вълнението ще достигне 3 бала.