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Допълнителен градски транспорт за Задушница на 7 ноември в София

Допълнителен градски транспорт за Задушница на 7 ноември в София
БТА

СДВР ще организира реда и контрола в районите на гробищните комплекси

На 7 ноември (събота) Столичната община организира допълнително транспортно обслужване във връзка със Задушница. Предвидени са временни автобусни линии, промени в разписанията на част от редовните линии и допълнителни превозни средства.

Временна автобусна линия № 44А ще свързва автостанция „Банкя“ с Новия гробищен парк в Банкя. Тя се осигурява благодарение на съвместната работа на направление „Транспорт и градска мобилност“ към Столична община и ОП „Гробищни паркове“. Линията ще се обслужва с електрически автобуси Karsan Jest Electric, които ще спират на всички съществуващи автобусни спирки по маршрута.

Маршрутът е от автостанция „Банкя“ наляво по ул. „Стефан Стамболов“, надясно по ул. „Александър Стамболийски“, надясно по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, надясно по бул. „Варна“, наляво по ул. „Стефан Стамболов“ и наляво по ул. „Патриот“ до Новия гробищен парк в Банкя, двупосочно.

За линията се разкриват две временни спирки: крайна спирка „Нов гробищен парк Банкя“ пред входа на парка в посока кв. „Клисура“ и начална спирка „Нов гробищен парк“ след обратния завой, срещу крайната спирка.

Разкриват се и следните временни автобусни линии:

•    Линия № 18А – от автостанция „Орландовци“ до гробищен парк „Малашевски гробища“ по маршрута на автобусна линия № 18, двупосочно;
•    Линия № 79А – от надлез „Надежда“ по ул. „История Славянобългарска“, ул. „Индустриална“, ул. „Константин Стоилов“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Тодорини кукли“, ул. „Река Велека“ и по бул. „Владимир Вазов“ по маршрута, двупосочно;
•    Линия № 86А – от АТ „Малашевци“ по ул. „Резбарска“, пл. „Сточна гара“, бул. „Сливница“, с обратен завой на ул. „Опълченска“ и по маршрута, двупосочно;
•    Линия № 115А – от автостанция „Изток“ по бул. „Ботевградско шосе“, ул. „Александър Екзарх“, ул. „Тодорини кукли“, метростанция „Хаджи Димитър“, бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Васил Кънчев“ до АП „Малашевци“ (гробищен парк „Малашевски гробища“), двупосочно.
На 7 ноември ще има промени и в обслужването на част от редовните линии:
•    Трамвайна линия № 18 ще работи по специално разписание за Задушница.
•    Тролейбусна линия № 9 ще работи по специално разписание за Задушница.
•    Автобусни линии № 64 и № 83 ще се движат по променени разписания.
•    Автобусна линия № 108 ще се обслужва със съчленени автобуси.
•    Автобусна линия № 309 ще работи по специално разписание.
•    Автобусна линия № 86 на „МТК Груп“ ще работи по променено разписание.
За обслужването на пътниците са осигурени допълнителни резервни трамваи, тролейбуси и автобуси, които при необходимост ще се включват по най-натоварените маршрути.

В районите на гробищните комплекси ще бъде организирано паркирането на автомобили, както следва:

•    Централен гробищен парк – по платната на ул. „История Славянобългарска“ и ул. „Заводска“;
•    Гробища „Бакърена фабрика“ – по платната под подлеза на ул. „Адам Мицкевич“;
•    Малашевски гробища – по платната на ул. „Резбарска“ между ул. „Васил Кънчев“ и бул. „Ген. Владимир Вазов“, както и пред централния вход на ул. „Жак Дюкло“.

СДВР ще организира реда и контрола в районите на гробищните комплекси. Дежурни служители ще насочват автомобилите на гражданите към определените места за паркиране.

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