Новини
Търси
Подкаст
Общество

Изслушват ръководството на „Топлофикация София“ за липсата на парно и топла вода през зимата

Изслушват ръководството на „Топлофикация София“ за липсата на парно и топла вода през зимата
Снимка: БТА

СБ ще подготвя оценка на техническото, финансовото, оперативното и регулаторното състояние на дружеството

Изслушват ръководството на „Топлофикация София“ за ремонтите, причините за забавянията и конкретните срокове за възстановяване на топлоподаването на нарочно заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет (СОС) през следващата седмица.
Това съобщи председателят на СОС Цветомир Петров във Фейсбук.

Според него кризата в „Топлофикация София“ изисква незабавен контрол върху ремонтите и дългосрочен план за стабилизиране на дружеството.

Проблемите с ремонтите са свързани и с финансовото състояние на дружеството, отбеляза председателят на СОС. Той посочи, че на 2 ноември Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е утвърдила цена на природния газ за ноември от 58,43 евро за мегаватчас – с 32,52% повече спрямо октомври. Същевременно по думите му регулаторът е заявил, че разполага с механизми да не допусне увеличение на цените на парното за битовите потребители от 1 януари 2027 г.

Петров постави въпроса как „Топлофикация София“ ще покрива нарасналите си разходи, без да трупа нови загуби и да отлага необходимите ремонти. Според него КЕВР трябва да обясни как ще бъде осигурен този баланс. „Не може защитата на потребителите да се обещава, без да е ясно кой поема цената ѝ“, написа той.

Председателят на СОС съобщи още, че с кмета на София Васил Терзиев са внесли доклад за започване на подготвителна фаза със Световната банка. Тя предвижда независима оценка на техническото, финансовото, оперативното и регулаторното състояние на „Топлофикация София“, както и разработване на варианти за подобряване на работата и преструктуриране на дълга.

На 19 ноември Петров ще включи доклада отново в дневния ред на общинския съвет. Той изрази очакване съветниците да заемат ясна позиция и да поемат отговорност за следващата стъпка.

Още по темата

Еленко Божков: "Топлофикация-София" задължително трябва да бъде обявена в несъстоятелност

Еленко Божков: "Топлофикация-София" задължително трябва да бъде обявена в несъстоятелност

Васил Велев: Компенсациите за горива изкривяват пазара и стимулират свръхпотребление

Васил Велев: Компенсациите за горива изкривяват пазара и стимулират свръхпотребление

КЗП заплаши с колективни искове срещу "Топлофикация София" заради липсата на парно и топла вода

КЗП заплаши с колективни искове срещу "Топлофикация София" заради липсата на парно и топла вода

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Край на "ледената пързалка" при Владая? Започна ремонт на рисковия участък

Край на "ледената пързалка" при Владая? Започна ремонт на рисковия участък

Отпускат 1 млн. евро компенсации за деца без място в детска градина

Отпускат 1 млн. евро компенсации за деца без място в детска градина

Лисица посред столицата: За два дни убила пет кокошки в частен двор

Лисица посред столицата: За два дни убила пет кокошки в частен двор

Коледна магия в Бургас: Ледена пързалка, светлини и концерти от 1 декември

Коледна магия в Бургас: Ледена пързалка, светлини и концерти от 1 декември

Над 70 литра дъжд за 72 часа: Русе надхвърли месечната норма

Над 70 литра дъжд за 72 часа: Русе надхвърли месечната норма

Водещи

Гюров: Два дни след изборите започнаха да излизат неудобните истини за газа и пенсиите

Гюров: Два дни след изборите започнаха да излизат неудобните истини за газа и пенсиите

Германският външен министър: Очакваме САЩ да продължат подкрепата си за Украйна

Германският външен министър: Очакваме САЩ да продължат подкрепата си за Украйна

  • Преди 6 минути
Край на "ледената пързалка" при Владая? Започна ремонт на рисковия участък

Край на "ледената пързалка" при Владая? Започна ремонт на рисковия участък

Правителството одобри коефициента за експортно застраховане за 2026 г.

Правителството одобри коефициента за експортно застраховане за 2026 г.

  • Преди 13 минути
Треньорът на Панатинайкос предупреди преди ЦСКА: Много по-добри са от преди три месеца

Треньорът на Панатинайкос предупреди преди ЦСКА: Много по-добри са от преди три месеца

  • Преди 14 минути
ЕК: Турция изостава с демократичните реформи, а натискът върху опозицията се засилва

ЕК: Турция изостава с демократичните реформи, а натискът върху опозицията се засилва

  • Преди 19 минути
Отпускат 1 млн. евро компенсации за деца без място в детска градина

Отпускат 1 млн. евро компенсации за деца без място в детска градина

  • Преди 19 минути
Емил Спасов: Невероятно е, когато целият стадион скандира името на Левски

Емил Спасов: Невероятно е, когато целият стадион скандира името на Левски

  • Преди 21 минути
Лисица посред столицата: За два дни убила пет кокошки в частен двор

Лисица посред столицата: За два дни убила пет кокошки в частен двор

  • Преди 24 минути
Космически телескоп, уловил над 2000 експлозии, пада на земята

Космически телескоп, уловил над 2000 експлозии, пада на земята

  • Преди 31 минути
По коя телевизия да гледаме РБ Лайпциг - Манчестър Сити от Шампионска лига

По коя телевизия да гледаме РБ Лайпциг - Манчестър Сити от Шампионска лига

  • Преди 32 минути
Пирони, игли и карфици откриха в сладкиши за Хелоуин

Пирони, игли и карфици откриха в сладкиши за Хелоуин

  • Преди 32 минути
Пилотът Александър Богоявленски за ТАРАЛЕЖ: Трябва да се търси в чий интерес са бомбените сигнали в самолетите

Пилотът Александър Богоявленски за ТАРАЛЕЖ: Трябва да се търси в чий интерес са бомбените сигнали в самолетите

  • Преди 33 минути
Илияна Йотова поздрави Карлос Насар: Титаничен си и спечели милиони сърца

Илияна Йотова поздрави Карлос Насар: Титаничен си и спечели милиони сърца

  • Преди 33 минути
Коледна магия в Бургас: Ледена пързалка, светлини и концерти от 1 декември

Коледна магия в Бургас: Ледена пързалка, светлини и концерти от 1 декември