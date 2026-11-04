Изслушват ръководството на „Топлофикация София“ за липсата на парно и топла вода през зимата

Изслушват ръководството на „Топлофикация София“ за ремонтите, причините за забавянията и конкретните срокове за възстановяване на топлоподаването на нарочно заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет (СОС) през следващата седмица.

Това съобщи председателят на СОС Цветомир Петров във Фейсбук.

Според него кризата в „Топлофикация София“ изисква незабавен контрол върху ремонтите и дългосрочен план за стабилизиране на дружеството.

Проблемите с ремонтите са свързани и с финансовото състояние на дружеството, отбеляза председателят на СОС. Той посочи, че на 2 ноември Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е утвърдила цена на природния газ за ноември от 58,43 евро за мегаватчас – с 32,52% повече спрямо октомври. Същевременно по думите му регулаторът е заявил, че разполага с механизми да не допусне увеличение на цените на парното за битовите потребители от 1 януари 2027 г.

Петров постави въпроса как „Топлофикация София“ ще покрива нарасналите си разходи, без да трупа нови загуби и да отлага необходимите ремонти. Според него КЕВР трябва да обясни как ще бъде осигурен този баланс. „Не може защитата на потребителите да се обещава, без да е ясно кой поема цената ѝ“, написа той.

Председателят на СОС съобщи още, че с кмета на София Васил Терзиев са внесли доклад за започване на подготвителна фаза със Световната банка. Тя предвижда независима оценка на техническото, финансовото, оперативното и регулаторното състояние на „Топлофикация София“, както и разработване на варианти за подобряване на работата и преструктуриране на дълга.

На 19 ноември Петров ще включи доклада отново в дневния ред на общинския съвет. Той изрази очакване съветниците да заемат ясна позиция и да поемат отговорност за следващата стъпка.