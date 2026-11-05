"Къде е Кольо Атанасов?": Работници на „Булметал“ блокираха Хаинбоаз край Гурково в защита на своя работодател

Работници от „Булметал“ блокираха Прохода на Републиката край Гурково в защита на работодателя си Кольо Атанасов. Служителите настояват да бъде възстановен работният процес в завода, в който работят стотици хора. По думите им производството е спряло заради полицейските претърсвания и изземването на техника.

Атанасов бе задържан за срок до 24 часа при съвместна операция на ГДБОП и Столичната дирекция на вътрешните работи, започнала вечерта на 4 ноември. Общо четирима души бяха задържани при акцията. Полицията е претърсила производствената база и дома на бизнесмена, а достъпът до части от предприятието е бил ограничен.

Според адвокатите на Атанасов разследващите са търсили устройства за проследяване и са иззели компютри и мобилни телефони. Разследването е по версия за незаконно проследяване на хора с тракери.

Към момента няма официална информация дали са открити такива устройства, кои хора са били обект на предполагаемото проследяване и каква е връзката на задържаните с разследваната дейност.

Пред журналисти млад мъж от Гурково, чиято къща е била претърсена от органите на реда заяви, че не са били представени никакви документи, нито дори прокурорска заповед за обиск.

"Дори не казаха какво търсят. Но явно за жалост старите времена не са свършили, мутренските времена продължават"

Даниел Димов - председател на "Прогресивна България" в Гурково, също коментира ареста пред медии:

"Тук съм като гражданин. Искам да изразя несъгласието си с начина, по който беше направено всичко това. Това мълчание не е нормално. Моля медиите да го отразят и да се чуе нагоре по всички етажи, за да бъде прекратено това нещо и да бъде прозрачно за всички нас"

Предстои да бъдат извършени допълнителни процесуално-следствени действия и експертизи, след което събраните материали ще бъдат докладвани на Софийската районна прокуратура. Разследването продължава, като към момента не са оповестени официално самоличността на задържаните, конкретните технически средства и обхватът на предполагаемото незаконно проследяване.