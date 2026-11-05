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Брюксел проверява дали поредните бомбени заплахи в Европа са свързани

Брюксел проверява дали поредните бомбени заплахи в Европа са свързани
АР/БТА

За трети път тази седмица сигнали за взривни устройства доведоха до отклоняване на полети и нарушения във въздушния трафик в няколко европейски държави

Европейската комисия все още не може да потвърди дали последните сигнали за бомбени заплахи, довели до нарушения във въздушния транспорт тази сутрин, са свързани помежду си. Това заяви европейският комисар по устойчивия транспорт и туризма Апостолос Дзидзикостас, цитиран от Франс прес.

„Всяка заплаха срещу цивилни е неприемлива“, написа Дзидзикостас в социалната мрежа Екс. Той подчерта, че на този етап е твърде рано да се правят заключения за общ произход на отделните случаи.

Това е третият случай в рамките на седмицата, при който сигнали за бомбени заплахи предизвикват сътресения във въздушния транспорт в Европа.

Днешните предупреждения доведоха до отклоняване на няколко самолета от първоначалните им маршрути. Сред засегнатите полети има машини, излитащи от Италия, както и самолети, пътуващи към България и Чехия, отбелязва АФП.

Европейските власти продължават да следят ситуацията, докато компетентните служби проверяват достоверността на сигналите.

 
 
 

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