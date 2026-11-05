ПАОК и Десподов с едно съществено разминаване в преговорите за нов договор
Двете страни са се разбрали за финансовите параметри
Солунският гранд ПАОК и Кирил Десподов са в напреднали преговори за нов договор. На този етап двете страни имат само едно сериозно разминаване - за срока на споразумението.
Между клуба и капитана на националния отбор има договорка за финансовите параметри, но Десподов иска да преподпише за два сезона. Офертата на "двуглавите орли" е за 1+1 години.
Също така за втората година ПАОК е склонен клаузата за евентуално удължаване да бъде двустранно съгласие, а не в полза на клуба, съобщава радио sport-fm.gr.
"Двуглавите орли" гледат на Десподов като на важен футболист, който ще играе съществена роля в близко бъдеще.
Настоящият контракт на фланговия нападател е до края на сезона.
През новия сезон Десподов все още няма мач за ПАОК, макар novasports.gr да съобщава, че завръщането му в групата за мачовете е въпрос на дни.