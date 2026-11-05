ПАОК и Десподов с едно съществено разминаване в преговорите за нов договор

Солунският гранд ПАОК и Кирил Десподов са в напреднали преговори за нов договор. На този етап двете страни имат само едно сериозно разминаване - за срока на споразумението.

Между клуба и капитана на националния отбор има договорка за финансовите параметри, но Десподов иска да преподпише за два сезона. Офертата на "двуглавите орли" е за 1+1 години.

Също така за втората година ПАОК е склонен клаузата за евентуално удължаване да бъде двустранно съгласие, а не в полза на клуба, съобщава радио sport-fm.gr.

"Двуглавите орли" гледат на Десподов като на важен футболист, който ще играе съществена роля в близко бъдеще.

Настоящият контракт на фланговия нападател е до края на сезона.

През новия сезон Десподов все още няма мач за ПАОК, макар novasports.gr да съобщава, че завръщането му в групата за мачовете е въпрос на дни.