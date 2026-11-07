Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Уембаняма изведе „шпорите" до седма поредна победа в НБА

Уембаняма изведе „шпорите" до седма поредна победа в НБА
БТА

Френската суперзвезда завърши с 30 точки и 14 борби срещу Сакраменто Кингс

Виктор Уембаняма продължава да демонстрира впечатляваща форма, а Сан Антонио Спърс записа седми пореден успех в НБА. Френската суперзвезда завърши с 30 точки и 14 борби при победата на „шпорите“ срещу Сакраменто Кингс със 124:109. Тексасци продължават да нямат загуба като гост този сезон (3:0).

Лука Дончич се нареди до легендата Уилт Чембърлейн

Уембаняма отново беше големият лидер на своя тим, като добави и два чадъра към статистиката си. Центърът реализира 10 от 18-те си стрелби от игра, включително четири тройки от шест опита. Той приключи срещата само за 26 минути на паркета.

Това беше поредно силно представяне на французина, който само преди два дни направи истински фурор срещу Далас Маверикс. Тогава Уембаняма записа феноменалните 52 точки, 24 борби и 8 чадъра, за да изведе Сан Антонио до драматичен успех със 112:111.

Срещу Сакраменто обаче „шпорите“ имаха далеч по-малко проблеми. Гостите натрупаха аванс от 19 точки още през първото полувреме, което приключи при 75:56. В определен момент от последната четвърт преднината на Сан Антонио достигна 24 точки.

Стефон Касъл, Девин Васел и новобранецът Дилън Харпър допринесоха с по 19 точки за победителите, а Харисън Барнс добави 13. За Сакраменто най-резултатен беше новобранецът Дариъс Акъф-младши с 22 точки и 8 асистенции. Домантас Сабонис пък приключи с 17 точки и 12 борби.

Така Сан Антонио продължава впечатляващата си серия и вече има баланс от 7 победи и 2 загуби през сезона.

Още по темата

Феноменален Лука Дончич избухна с 53 точки в НБА

Феноменален Лука Дончич избухна с 53 точки в НБА

ЛеБрон Джеймс записа само 8 точки при завръщането си в Кливланд

ЛеБрон Джеймс записа само 8 точки при завръщането си в Кливланд

Стеф Къри вече е №17 в историята на НБА по отбелязани точки

Стеф Къри вече е №17 в историята на НБА по отбелязани точки

Тийнейджър счупи 21-годишен рекорд на ЛеБрон Джеймс в НБА

Тийнейджър счупи 21-годишен рекорд на ЛеБрон Джеймс в НБА

Джейсън Тейтъм повтори Лари Бърд при победа със сирената на Бостън Селтикс

Джейсън Тейтъм повтори Лари Бърд при победа със сирената на Бостън Селтикс

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Шуробаджанащина по бразилски: Бащата на Неймар стана шеф на Сантос

Шуробаджанащина по бразилски: Бащата на Неймар стана шеф на Сантос

Испански политик призова за бойкот, ако ФИФА даде финала на Мондиал 2030 на Мароко

Испански политик призова за бойкот, ако ФИФА даде финала на Мондиал 2030 на Мароко

Вече са ясни осемте участници на финалния турнир по тенис в Торино

Вече са ясни осемте участници на финалния турнир по тенис в Торино

Левски е една стъпка по-близо до новия стадион

Левски е една стъпка по-близо до новия стадион

Веласкес: Левски не може да се сравнява по бюджет с Лудогорец и ЦСКА

Веласкес: Левски не може да се сравнява по бюджет с Лудогорец и ЦСКА

Водещи

Четирима обвинени за канал за трафик на мигранти през три граници остават в ареста

Четирима обвинени за канал за трафик на мигранти през три граници остават в ареста

Боклуци, строителни отпадъци и гуми: Откриха девет сметища в два района на София

Боклуци, строителни отпадъци и гуми: Откриха девет сметища в два района на София

Шуробаджанащина по бразилски: Бащата на Неймар стана шеф на Сантос

Шуробаджанащина по бразилски: Бащата на Неймар стана шеф на Сантос

  • Преди 11 минути
Малки и големи обединиха сили: Десетки доброволци почистиха морския бряг в Поморие

Малки и големи обединиха сили: Десетки доброволци почистиха морския бряг в Поморие

  • Преди 13 минути
Русия обяви състава на делегацията си за мирните преговори със САЩ и Украйна в Абу Даби

Русия обяви състава на делегацията си за мирните преговори със САЩ и Украйна в Абу Даби

  • Преди 21 минути
Испански политик призова за бойкот, ако ФИФА даде финала на Мондиал 2030 на Мароко

Испански политик призова за бойкот, ако ФИФА даде финала на Мондиал 2030 на Мароко

  • Преди 26 минути
Русия атакува Украйна със 172 дрона и 36 ракети, Киев остана без ток, вода и отопление

Русия атакува Украйна със 172 дрона и 36 ракети, Киев остана без ток, вода и отопление

  • Преди 35 минути
Откриха телата на петима моряци на ударения от дрон кораб "Wine Trader" във Варна

Откриха телата на петима моряци на ударения от дрон кораб "Wine Trader" във Варна

  • Преди 42 минути
Нови аварии в София оставиха без парно и топла вода жилищни блокове, училища и болница

Нови аварии в София оставиха без парно и топла вода жилищни блокове, училища и болница

Уембаняма изведе „шпорите" до седма поредна победа в НБА

Уембаняма изведе „шпорите" до седма поредна победа в НБА

  • Преди 53 минути
Дават втори живот на инвалидни колички, за да помогнат на хора в нужда

Дават втори живот на инвалидни колички, за да помогнат на хора в нужда

  • Преди 55 минути
Петър Стоянович предупреди: Всеки от нас ще преживее известно обедняване

Петър Стоянович предупреди: Всеки от нас ще преживее известно обедняване

  • Преди 1 час
Вече са ясни осемте участници на финалния турнир по тенис в Торино

Вече са ясни осемте участници на финалния турнир по тенис в Торино

  • Преди 1 час
Турция се готви за зимен удар: Снеговалежи, порои и ветрове до 60 км/ч

Турция се готви за зимен удар: Снеговалежи, порои и ветрове до 60 км/ч

  • Преди 1 час
Левски е една стъпка по-близо до новия стадион

Левски е една стъпка по-близо до новия стадион

  • Преди 2 часа