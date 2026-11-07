Уембаняма изведе „шпорите" до седма поредна победа в НБА

Виктор Уембаняма продължава да демонстрира впечатляваща форма, а Сан Антонио Спърс записа седми пореден успех в НБА. Френската суперзвезда завърши с 30 точки и 14 борби при победата на „шпорите“ срещу Сакраменто Кингс със 124:109. Тексасци продължават да нямат загуба като гост този сезон (3:0).

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Уембаняма отново беше големият лидер на своя тим, като добави и два чадъра към статистиката си. Центърът реализира 10 от 18-те си стрелби от игра, включително четири тройки от шест опита. Той приключи срещата само за 26 минути на паркета.

Това беше поредно силно представяне на французина, който само преди два дни направи истински фурор срещу Далас Маверикс. Тогава Уембаняма записа феноменалните 52 точки, 24 борби и 8 чадъра, за да изведе Сан Антонио до драматичен успех със 112:111.

Срещу Сакраменто обаче „шпорите“ имаха далеч по-малко проблеми. Гостите натрупаха аванс от 19 точки още през първото полувреме, което приключи при 75:56. В определен момент от последната четвърт преднината на Сан Антонио достигна 24 точки.

Стефон Касъл, Девин Васел и новобранецът Дилън Харпър допринесоха с по 19 точки за победителите, а Харисън Барнс добави 13. За Сакраменто най-резултатен беше новобранецът Дариъс Акъф-младши с 22 точки и 8 асистенции. Домантас Сабонис пък приключи с 17 точки и 12 борби.

Така Сан Антонио продължава впечатляващата си серия и вече има баланс от 7 победи и 2 загуби през сезона.