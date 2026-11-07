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Левски е една стъпка по-близо до новия стадион

Левски е една стъпка по-близо до новия стадион
levski.bg

За реконструкцията на „Георги Аспарухов“ няма да бъде необходима оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Левски е една стъпка по-близо до започване на строителните дейности по нов стадион. Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) е постановила, че за реконструкцията на „Георги Аспарухов“ няма да бъде необходима оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Решението е от 4 ноември 2026 г. и е публикувано на следващия ден, пишат колегите от stolica.bg.

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Изводът е, че няма вероятност реализацията на проекта да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони. Инвестиционното предложение обхваща реконструкцията на стадиона, закритите спортни съоръжения, паркингите и озеленяването в прилежащите терени.

Това означава, че Левски може да премине към следващите административни процедури. Обявената прогнозна инвестиция е в размер на 120 млн. евро. По предварителните планове Левски, строителните дейности трябва да започнат през юни 2027 г., а завършването на новия стадион е планирано за 2029 г.

Новият стадион ще разполага с капацитет до 27 826 места по изискванията на БФС и 25 026 места според стандартите на УЕФА. Проектът се разработва с цел съоръжението да отговаря на изискванията за категория 4 на УЕФА

 

 

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