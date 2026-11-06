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Кадри от боя между фенове на Левски и Ягелония на Националния стадион (ВИДЕО)

Кадри от боя между фенове на Левски и Ягелония на Националния стадион (ВИДЕО)

Инцидентът със сигурност ще донесе наказание на „сините" от УЕФА

Националният стадион „Васил Левски" се превърна в бойна арена не само на терена, а и по трибуните. Феновете на Левски и Ягелония си спретнаха сериозно сбиване минути преди началото на двубоя четвъртия кръг на Лига Европа. В социалните мрежи се появиха доста кадри, които документираха случая. До мелето се стигна въпреки наличието на засилено полицейство присъствие и стюарди.

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На кадрите се вижда как част от феновете напускат местата си и се придвижват по стълбите и между редовете, докато други се струпват около входовете към сектора. Служители с отличителни светлоотразителни жилетки се насочват към мястото на инцидента в опит да овладеят ситуацията. Напрежението възниква непосредствено преди първия съдийски сигнал на европейския сблъсък. 

Постепенно ситуацията е овладяна, феновете на Левски са изтикани към вътрешността на сектора си, а поляците продължават да жестикулират. Към момента няма потвърдена информация за пострадали или задържани привърженици, нито за причините, довели до конфликта.

Инцидентът със сигурност ще донесе наказание на Левски в размер на парична глоба или дори затваряне на триубните за следващия домакински мач в Европа.

 

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