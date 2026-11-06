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Украинските сили атакуваха руска рафинерия, а Русия - енергийна инфраструктура на Киев

Украинските сили атакуваха руска рафинерия, а Русия - енергийна инфраструктура на Киев
AP/БТА

Това е втората рафинерия, ударена тази седмица

Украинските сили са атакували петролната рафинерия в град Рязан, съобщи губернаторът на областта.

Един човек е бил ранен, а отломки от свален дрон са предизвикали пожар на територията на индустриално съоръжение.

Това е втората рафинерия, ударена тази седмица след нападението по нефтопреработвателен завод в Ярославъл в понеделник.

Заради украинските атаки по рафинерии тази година от строя бяха извадени много рафинерии в западната част на Русия и се стигна до недостиг на гориво.

От своя страна руската армия продължава атаките по украинска енергийна инфраструктура на фона на настъпващата зима. След ракетно нападение е поразена подстанция в района на град Суми. По данни на частния енергиен оператор ДТЕК Москва е нанесла 78 удара по топло и електроцентрали за последните три дни.

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на ЕС за отпускането на поредния транш от 4 милиарда и 360 милиона евро помощ за страната му и подчерта, че средствата ще се използват за укрепване на енергийния сектор и противовъздушната отбрана.

След среща с испанския премиер Педро Санчес Зеленски обяви, че Мадрид предоставя на Киев 437 милиона евро за отбрана.

Зеленски изтъкна, че Украйна трябва бързо да се адаптира към новата реалност в американската политика. По думите му, ако в американския конгрес започнат разговори за засилването на финансовата и военна подкрепа за Киев, това ще повлияе на руския президент Путин и той ще се замисли дали си струва да продължава боевете, ако подкрепата расте, отбелязва БНР.

 

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