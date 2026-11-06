Слънце и затопляне до 17 градуса: Какво време ни очаква след продължителните валежи?

След продължителните валежи през последните дни времето в България постепенно ще се стабилизира. През следващата седмица се очакват повече слънчеви часове, по-малко валежи и повишение на дневните температури. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV.

Според него в четвъртък и петък максималните температури могат да достигнат 14-15 градуса, а на отделни места, особено в по-топлите райони в подножията на планините, са възможни стойности до 17 градуса.

Причината за промяната е антициклон с високо атмосферно налягане, който ще се установи над страната и ще донесе по-сухо и предимно слънчево време. Въпреки това не са изключени краткотрайни и слаби превалявания на отделни места.

Затоплянето през деня обаче няма да означава край на ниските сутрешни температури. Проф. Рачев предупреди, че на много места минималните стойности ще падат под нулата, което създава условия за скреж и заледявания, включително за образуване на т.нар. черен лед.

Черният лед представлява тънък, почти прозрачен слой лед върху пътната настилка, който трудно се забелязва от шофьорите и може да доведе до загуба на сцепление.

В петък, 6 ноември, сутрешните температури са между 0 и 6 градуса. През деня се очакват повече слънчеви часове, като в низините и котловините ще има условия за мъгли.

Максималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. В София се очакват около 11 градуса, в Пловдив - 14, а във Варна - около 12 градуса.

През почивните дни облачността ще бъде променлива, без съществена промяна в дневните температури. Сутрините обаче ще станат по-студени, като минималните стойности се очаква да бъдат между минус 4 и 1 градус.

В ранните часове отново ще има предпоставки за образуване на мъгли в низините и котловините.

Въпреки очакваното слънчево време шофьорите трябва да бъдат особено внимателни рано сутрин, когато отрицателните температури могат да доведат до заледяване на отделни пътни участъци.

Прогнозата показва, че след дъждовното начало на ноември страната навлиза в период с по-спокойно време и по-високи дневни температури, но със значителни разлики между сутрешните и следобедните стойности.