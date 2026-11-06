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Левски проби в Топ 10 на Лига Европа, лидер е Бенфика

Левски проби в Топ 10 на Лига Европа, лидер е Бенфика

ЦСКА е на 28-мо място в Лигата на конференциите след полочината мачове

Победата срещу полския Ягелония с 1:0 позволи на Левски да пробие в Топ 10 на Лига Европа след изиграването на четири мача. „Сините" затварят десетката с актив от 7 точки, колкото имат Бешикташ, Динамо Загреб, Съндърланд, НЕК Наймеген и Лион.

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Бешикташ и Динамо Загреб два имат по-добри показатели при головете и затова са временно пред „сините". Припомняме, че първите 24 отбора се класират за плейофите в Лига Европа, а Топ 8 отиват директно на осминафинали. Левски е в такава позичия, че може да мечтае дори за такъв резултат. 

Лидер е португалският Бенфика с пълен актив от 12 точки. Толковат имат още английския Борнемут и унгарския Ференцварош, който шокира Милан като гост с 2:0.

Другията ни представител ЦСКА засега го кара по-скромно. „Червените" още преследват първата си победа и са с 1 точка от 3 мача. Това означава 28-мо място от общо 36 отбора три кръга преди края. В Лигата на конференциите мачовете с основната фаза за шест, а на осем.

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