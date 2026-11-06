Новини
Търси
Подкаст
Общество

С 39 повече жертви на пътя спрямо 2025 г.: Какво показват данните на МВР?

С 39 повече жертви на пътя спрямо 2025 г.: Какво показват данните на МВР?
бта

От началото на 2026 година при катастрофи в страната са загинали 418 души, а над 7200 са ранени. Само през последното денонощие са регистрирани 15 тежки пътни инцидента с 22 пострадали

С 39 повече са загиналите при пътнотранспортни произшествия в България от началото на 2026 година в сравнение със същия период на миналата година. Това показват актуалните данни на Министерството на вътрешните работи, публикувани на 6 ноември и цитирани от БТА.

Според статистиката от началото на годината в страната са регистрирани 5852 пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 418 души, а 7251 са пострадали. За същия период на 2025 година загиналите са били с 39 по-малко.

През изминалото денонощие на територията на страната са станали 15 тежки катастрофи, при които са ранени общо 22 души. Няма загинали при пътните инциденти за последните 24 часа, сочи информацията на МВР.

В София са регистрирани две тежки и 37 леки катастрофи. При произшествията в столицата са пострадали трима души.

Данните за първите шест дни на ноември показват, че от началото на месеца са отчетени 78 пътни инцидента, при които четирима души са загубили живота си, а други 101 са ранени.

Въпреки че през последното денонощие няма загинали, общата статистика за годината показва увеличение на смъртните случаи по пътищата спрямо 2025 г.

Данните на МВР очертават мащаба на пътния травматизъм в страната, като от началото на годината хиляди хора са пострадали при тежки пътнотранспортни произшествия.

Статистиката е към 6 ноември 2026 година и подлежи на актуализация при постъпване на нова информация от компетентните органи.

Още по темата

Кой е Вежди Рашидов и с какво ще го запомним – от скулптурата до върха на политиката

Кой е Вежди Рашидов и с какво ще го запомним – от скулптурата до върха на политиката

Двама пострадаха при катастрофа между кола и камион на АМ „Хемус“

Двама пострадаха при катастрофа между кола и камион на АМ „Хемус“

Един загинал и 11 ранени при 10 катастрофи в страната за денонощие

Един загинал и 11 ранени при 10 катастрофи в страната за денонощие

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Сълзи и последни думи за Вежди Рашидов: България отдава почит на големия творец

Сълзи и последни думи за Вежди Рашидов: България отдава почит на големия творец

Влак удари кола на жп прелез в Старозагорско

Влак удари кола на жп прелез в Старозагорско

Жена загина при пожар в троянското село Белиш

Жена загина при пожар в троянското село Белиш

Омбудсманът предлага намаляване на ДДС на природния газ за отоплителния период

Омбудсманът предлага намаляване на ДДС на природния газ за отоплителния период

24-годишен от Камено изнудвал хора да теглят кредити, заплашвал ги и ги пребивал

24-годишен от Камено изнудвал хора да теглят кредити, заплашвал ги и ги пребивал

Водещи

Барселона записа нова победа в Евролигата в София

Барселона записа нова победа в Евролигата в София

  • Преди 2 минути
Сълзи и последни думи за Вежди Рашидов: България отдава почит на големия творец

Сълзи и последни думи за Вежди Рашидов: България отдава почит на големия творец

  • Преди 13 минути
Влак удари кола на жп прелез в Старозагорско

Влак удари кола на жп прелез в Старозагорско

Победата на Лула усложнява плановете на Тръмп за достъп до редкоземните метали на Бразилия

Победата на Лула усложнява плановете на Тръмп за достъп до редкоземните метали на Бразилия

  • Преди 26 минути
Жена загина при пожар в троянското село Белиш

Жена загина при пожар в троянското село Белиш

България изпревари Русия и Сърбия в ранглистата на УЕФА

България изпревари Русия и Сърбия в ранглистата на УЕФА

  • Преди 30 минути
Омбудсманът предлага намаляване на ДДС на природния газ за отоплителния период

Омбудсманът предлага намаляване на ДДС на природния газ за отоплителния период

Колко струва да посетиш 10-те най-добри ресторанта в света?

Колко струва да посетиш 10-те най-добри ресторанта в света?

  • Преди 41 минути
24-годишен от Камено изнудвал хора да теглят кредити, заплашвал ги и ги пребивал

24-годишен от Камено изнудвал хора да теглят кредити, заплашвал ги и ги пребивал

Mитрополит Даниил: Има известно подобрение в състоянието на ловчанският митрополит Гавриил

Mитрополит Даниил: Има известно подобрение в състоянието на ловчанският митрополит Гавриил

ВАР сервира на Ювентус трета победа в Лига Европа

ВАР сервира на Ювентус трета победа в Лига Европа

  • Преди 51 минути
С 39 повече жертви на пътя спрямо 2025 г.: Какво показват данните на МВР?

С 39 повече жертви на пътя спрямо 2025 г.: Какво показват данните на МВР?

  • Преди 59 минути
Депутатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на Вежди Рашидов

Депутатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на Вежди Рашидов

Актьори съобщават за забавени заплати

Актьори съобщават за забавени заплати

Кой е Вежди Рашидов и с какво ще го запомним – от скулптурата до върха на политиката

Кой е Вежди Рашидов и с какво ще го запомним – от скулптурата до върха на политиката