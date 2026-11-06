С 39 повече жертви на пътя спрямо 2025 г.: Какво показват данните на МВР?

С 39 повече са загиналите при пътнотранспортни произшествия в България от началото на 2026 година в сравнение със същия период на миналата година. Това показват актуалните данни на Министерството на вътрешните работи, публикувани на 6 ноември и цитирани от БТА.

Според статистиката от началото на годината в страната са регистрирани 5852 пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 418 души, а 7251 са пострадали. За същия период на 2025 година загиналите са били с 39 по-малко.

През изминалото денонощие на територията на страната са станали 15 тежки катастрофи, при които са ранени общо 22 души. Няма загинали при пътните инциденти за последните 24 часа, сочи информацията на МВР.

В София са регистрирани две тежки и 37 леки катастрофи. При произшествията в столицата са пострадали трима души.

Данните за първите шест дни на ноември показват, че от началото на месеца са отчетени 78 пътни инцидента, при които четирима души са загубили живота си, а други 101 са ранени.

Въпреки че през последното денонощие няма загинали, общата статистика за годината показва увеличение на смъртните случаи по пътищата спрямо 2025 г.

Данните на МВР очертават мащаба на пътния травматизъм в страната, като от началото на годината хиляди хора са пострадали при тежки пътнотранспортни произшествия.

Статистиката е към 6 ноември 2026 година и подлежи на актуализация при постъпване на нова информация от компетентните органи.