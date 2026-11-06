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Победата на Лула усложнява плановете на Тръмп за достъп до редкоземните метали на Бразилия

Победата на Лула усложнява плановете на Тръмп за достъп до редкоземните метали на Бразилия
pixabay

Бразилия ще насърчава преработката на суровините в страната и остава отворена за инвестиции както от САЩ, така и от Китай

Преизбирането на Луис Инасио Лула да Силва за президент на Бразилия вероятно ще забави усилията на Вашингтон да получи преференциален достъп до вторите по големина залежи на редкоземни елементи в света, съобщава „Ройтерс“. Правителството на Лула подготвя правила, които ще насърчават чуждестранните компании да преработват суровините в Бразилия и да споделят технологии с местни партньори.

Победа на съперника му Флавио Болсонаро, чието семейство е близко до Доналд Тръмп, можеше да ускори американските инвестиции в бразилския добив. След среща с Тръмп през май Болсонаро обеща дългосрочно стратегическо партньорство за разработването на залежите. За Вашингтон достъпът до тях е част от усилията да диверсифицира доставките на суровини, от които зависят технологичната, автомобилната и енергийната индустрия. Китай разполага с най-големите запаси в света.

Бразилия иска преработката да остане в страната

Новият Национален съвет за индустриализация на критичните и стратегическите минерали включи 27 суровини в обхвата си на първото си заседание в четвъртък. Редкоземните елементи получиха статут на висок приоритет. Съветът ще определя стимулите за инвеститорите и ще одобрява международни договори и партньорства за доставка на стратегически суровини.

„Най-важното е да произвеждаме повече в Бразилия. Да преработваме, да произвеждаме, да добавяме стойност и да инвестираме в знания, изследвания и развитие“, заяви пред „Ройтерс“ членът на съвета Марко Лажи. По думите му и САЩ, и Китай могат да допринесат за развитието на сектора.

Бразилия остава отворена за американски инвестиции, заяви Ераси Лафуенте, член на съвета и началник на кабинета на губернатора на щата Баия. По думите му правителството се стреми да представи новите правила през първите месеци на 2027 г. Белият дом от своя страна заяви пред „Ройтерс“, че диверсифицирането на американските доставки на минерали е в интерес и на двете страни.

Само една мина вече добива в промишлен мащаб

Въпреки големите залежи в Бразилия само мината „Сера Верде“ добива редкоземни елементи в промишлен мащаб. Американската USA Rare Earth я придоби през септември и очаква тя да достигне пълния си капацитет в края на 2027 г.

Рамон Баруа, изпълнителен директор на Aclara Resources, която разработва находище в щата Гояс, посочи, че изграждането на мощности за разделяне на редкоземните елементи ще отнеме време. По думите му Бразилия първо трябва да придобие необходимата технология.

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