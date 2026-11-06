24 пожара и 29 спасителни операции за денонощие: Каква е равносметката?

Общо 24 пожара са потушени на територията на страната през изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", цитирани от БТА.

По данни на службата при инцидентите няма загинали или пострадали хора. Преки материални щети са регистрирани при 13 от пожарите.

През последните 24 часа екипите на пожарната са реагирали на общо 58 сигнала за произшествия в различни части на страната.

Освен потушаването на пожари, огнеборците са извършили 29 спасителни дейности и помощни операции. Те са част от ежедневната работа на службите, които оказват съдействие и при различни аварийни ситуации.

Регистрирани са и пет лъжливи повиквания, показва още официалната справка на пожарната.

Въпреки нанесените материални щети при част от произшествията, денонощието е преминало без човешки жертви и ранени вследствие на пожарите.

Данните са публикувани на 6 ноември 2026 година от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".