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Катастрофа бави движението по пътя Добрич - Генерал Тошево

Катастрофа бави движението по пътя Добрич - Генерал Тошево
БТА

Ударили са се две коли, няма тежко пострадали

Движението по пътя Добрич – Генерал Тошево в района на село Царевец се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. 

Ударили са се две коли, няма тежко пострадали, съобщиха от полицията в Добрич.

По първоначална информация колите са се движили една зад друга. Инцидентът е станал при 57-ия километър на път II-29 в района на Царевец, предава dariknews.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщават, че движението се регулира от „Пътна полиция“. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. 

В област Добрич се отчита увеличение на тежките пътнотранспортни произшествия с 23, на загиналите – с двама, и на ранените – с 13 спрямо миналата 2025 година, съобщи преди дни на брифинг началникът на сектор „Пътна полиция“ при Областната дирекция на МВР в Добрич главен инспектор Георги Димитров. 

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