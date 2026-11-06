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Радев: Творчеството на Вежди Рашидов ще остави незаличима следа в българската култура

Радев: Творчеството на Вежди Рашидов ще остави незаличима следа в българската култура

Скулпторът си отиде след кратко боледуване

Творчеството на Вежди Рашидов ще остави незаличима следа в българската култура

Това написа премиерът Румен Радев в социалните мрежи по повод загубата на скулптора. Премиерът изрази съболезнования на семейството и близките му.

„България загуби Вежди Рашидов, изтъкнат скулптор, творец с ярка индивидуалност и обществено присъствие“, написа Радев.

По думите на министър-председателя Рашидов е бил човек с характер, който е отстоявал позициите си дори когато те са били политически неудобни.

„Поклон пред светлата му памет!“, написа още Радев.

Скулпторът Вежди Рашидов почина след кратко боледуване.

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