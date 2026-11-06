Сълзи и последни думи за Вежди Рашидов: България отдава почит на големия творец

България се сбогува с големия скулптор, общественик, бивш министър на културата и председател на Народното събрание Вежди Рашидов, който почина на 6 ноември 2026 година. Тъжната новина предизвика множество реакции сред представители на културния, обществения и политическия живот, които отдадоха почит на неговото творчество и споделиха лични спомени за него.

Според публикуваната информация Рашидов е получил сърдечен удар рано сутринта, а смъртта му е потвърдена от семейството.

Примата на българската музика Лили Иванова беше сред първите известни личности, които изразиха скръбта си. В публикация във Facebook тя се сбогува със своя приятел и подчерта значението на творческото му наследство.

"Днес България загуби големия български творец, скулптор и общественик ВЕЖДИ РАШИДОВ! Мир на душата му!", написа певицата.

"Скъпи приятелю, Вежди Рашидов, твоето творчество остава вечно! Поклон пред паметта ти!", допълни Лили Иванова и изказа съболезнования на неговото семейство.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също се сбогува с Рашидов с емоционално послание, в което си припомни дългогодишното им приятелство и общия политически път.

"Трудно се намират думи, когато си отива човек, с когото си извървял толкова дълъг път", написа Борисов в социалните мрежи.

Той определи Рашидов като човек с огромно сърце, силен характер и изключителен талант. По думите му отношенията между двамата са преминали през трудни моменти и разногласия, но взаимното уважение е останало непроменено.

"Вежди беше много повече от голям творец, министър и общественик. За мен той беше приятел", сподели Борисов.

"Ще ми липсваш, приятелю! Поклон пред паметта ти!", завърши лидерът на ГЕРБ.

Народните представители почетоха паметта на Вежди Рашидов с минута мълчание в началото на пленарното заседание на 6 ноември. От парламентарната трибуна депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков прочете декларация, посветена на бившия председател на Народното събрание.

"България загуби един ценен човек, който ще липсва на всички", заяви Биков.

Той подчерта, че кончината на Рашидов е голяма загуба не само за неговото семейство и парламентарната група на ГЕРБ-СДС, но и за цялото българско общество.

По думите му Рашидов е бил емоционален и колоритен човек, който често е излизал извън рамките, налагани от обществото и политиката.

"Той беше човек, който обичаше да обединява и да събира", посочи Биков, като припомни избора на Рашидов за председател на 48-ото Народно събрание.

Депутатът отбеляза, че тогава парламентът е бил блокиран от политически противоречия, а партиите трудно са намирали общ език. Именно кандидатурата на Рашидов се е оказала възможност за постигане на съгласие между иначе противопоставени формации.

Биков подчерта и историческото значение на този избор, тъй като Рашидов става първият български гражданин от турски произход, оглавил Народното събрание.

Според депутата подкрепата за него не е била резултат от политическа квота, а от личните му качества и способността му да обединява хора с различни позиции.

Тома Биков припомни и работата на Рашидов като министър на културата, като отбеляза, че след двата му мандата остават редица завършени проекти с дългосрочно значение за страната.

С дълбока тъга се сбогува с него и журналистката Валерия Велева, която сподели емоционално послание във Facebook.

"Вежди Рашидов си отиде! Големият български творец, бивш депутат, бивш министър на културата и бивш председател на Народното събрание е починал тази сутрин след кратко боледуване", написа тя.

"Голям творец, голям българин, голям човек! Почивай в мир, скъпи приятелю! Много, много ме боли...", завърши Велева.

Журналистът Явор Дачков също отдаде почит на Рашидов, като го определи като човек с голямо сърце, силно чувство за справедливост и неподражаемо чувство за хумор.

"Светла му памет на Вежди Рашидов. Беше голяма душа. Бог да го прости! Имаше вътрешно чувство за справедливост и чувство за другия. Беше сърдечен човек под външната обвивка на циник с вулгарен език", написа Дачков.

Журналистът си припомни и многобройните истории, които Рашидов разказвал за живота си, включително за времето на социализма и срещите си с международни политически лидери като Реджеп Тайип Ердоган и Владимир Путин.

Дачков сподели и личен разговор, който според него показва чувството за хумор на покойния творец.

"Яворчо, като водеше "Гласове" по БНТ-то, почти всяка неделя се гавреше с мен, правеше ме на дреб. Обаче накрая на предаването пускаше една хубава класическа музика и как да ти се разсърдя, бе човек...", припомни си журналистът думите на Рашидов.

Съюзът на артистите в България също изрази съболезнования към семейството и близките на скулптора.

"Тази нощ ни е напуснал Вежди Рашидов! Съюзът на артистите изразява своите най-искрени съболезнования към семейството и близките", написаха от организацията.

Вежди Рашидов оставя значима следа в българското изобразително изкуство. Неговата международна кариера включва десетки изложби в България и чужбина, а творбите му са част от престижни художествени колекции.

Освен като скулптор той беше познат и с активното си участие в обществения и политическия живот. Рашидов два пъти заемаше поста министър на културата в правителства на Бойко Борисов, а през 2022 година беше избран за председател на 48-ото Народно събрание.

Смъртта на Вежди Рашидов обедини в скръб представители на различни обществени среди. В посланията си неговите приятели, колеги и политически съратници си спомнят за твореца, за неговия характер и за способността му да създава приятелства отвъд политическите различия.